アマゾン「Prime Video」でMLB配信を350試合以上に拡大！ 大谷翔平・山本由伸ら日本人選手の試合など注目カードを続々と配信

AmazonのPrime Videoは、SPOTVとの複数年契約により、MLBライブ配信を昨年の54試合から「350試合以上」へと大幅拡大することを発表しました。Amazonプライム会員であれば、追加料金なしで視聴可能です。

今シーズンは、二刀流完全復活を目指す大谷翔平選手、ワールドシリーズMVPの山本由伸選手、そしてMLB2年目を迎える佐々木朗希選手が所属するロサンゼルス・ドジャースの試合をはじめ、注目カードが数多く配信されます。

さらに、MLB初挑戦となる村上宗隆選手（ホワイトソックス）や岡本和真選手（ブルージェイズ）など、日本人選手の出場試合も楽しめます。

レギュラーシーズンだけでなく、ポストシーズンも試合開催日には、毎日1試合を厳選して配信予定です。

（以下、リリースより引用）

Prime VideoのSPOTVチャンネルで2026年のMLBのライブ配信 昨年から試合数を大幅に拡大

Prime Videoは、SPOTVとの配信権に関する複数年契約を発表しました。これにより、Prime VideoのSPOTVチャンネルでライブ配信するメジャーリーグベースボール（以下、MLB）の試合数を、昨シーズンから大幅拡大。レギュラーシーズンは、昨年の54試合から350試合以上に拡大し、さらにポストシーズンの注目試合もライブ配信します。プライム会員であれば追加料金なしでお楽しみいただけます。

Prime Videoでは、昨年日本で開催されたMLB開幕戦「MLB Tokyo Series」、Prime VideoのSPOTVチャンネルで配信されたレギュラーシーズンを日本人選手の試合を中心に毎週土曜日と日曜日に配信しました。またポストシーズンではワールドシリーズを含む激闘をプライム会員のお客様にお届けしました。

Prime VideoのSPOTVチャンネルでライブ配信する2026年のMLBレギュラーシーズンでは350試合以上。日本人選手が所属するロサンゼルス・ドジャース、シカゴ・カブス、シカゴ・ホワイトソックス、トロント・ブルージェイズから、日本で人気の外国人選手が所属するチームの試合まで幅広くお楽しみいただきます。

2026年シーズン、ロサンゼルス・ドジャースは、二刀流完全復活を目指す大谷翔平選手とワールドシリーズMVPの山本由伸選手に、MLB2年目を迎える「令和の怪物」佐々木朗希選手を中心に、3連覇を目指してマウンドに上がります。そして、今年MLB初挑戦となる、シカゴ・ホワイトソックスの村上宗隆選手、トロント・ブルージェイズの岡本和真選手は、類まれなる長打力でメジャーの舞台でどう花開くか、期待がかかります。さらに、シカゴ・カブスの今永昇太選手や鈴木誠也選手、ニューヨーク・メッツの千賀滉大選手、ボストン・レッドソックスの吉田正尚選手、コロラド・ロッキーズの菅野智之選手ら、全米各地で日本人スターたちが主役として躍動します。また、アーロン・ジャッジ選手擁するニューヨーク・ヤンキースやフアン・ソト率いるニューヨーク・メッツなどの人気チームの活躍にも期待が高まります。

さらに、ポストシーズンには、試合開催日に毎日1試合を厳選して配信いたします。

プライム・ビデオ ジャパンコンテンツ事業本部 本部長である石橋陽輔は、次のように語っています。

「Prime Videoでは、昨年のMLBレギュラーシーズンの激闘など、多くのプライム会員の皆様に野球の魅力を配信しており、大変ご好評をいただいています。今シーズンも多くの日本人選手が海を渡り、国際試合の激闘を経て、これまで以上にMLBにお客様の注目が集まっています。お客様のニーズにお応えし、今年は昨年を大きく上回る350試合以上をレギュラーシーズンに配信します。日本人選手所属チームはもちろん、世界のスーパースターを擁する日本でも人気のチームの素晴らしいプレーもライブ配信します。SPOTVとの複数年にわたる契約で長期にわたってMLBの激闘をプライム会員の皆様にお届けいたします。ぜひPrime VideoのSPOTVチャンネルで、世界最高峰の戦いを一緒に応援しましょう！」

Prime Video上のSPOTVチャンネルでライブ配信するMLB レギュラーシ―ズン、ポストシーズンはAmazonプライム特典対象のライブ配信です。プライム会員の皆様は、お急ぎ便やお届け日時指定便などの迅速で便利な配送特典を追加料金なしで無制限に利用できる他、その他さまざまなショッピング特典やエンターテインメントをお楽しみいただけます。

今回のパートナーシップで、Prime VideoのSPOTVチャンネルがリニアチャンネルとして注目のコンテンツを配信します。350試合以上のライブ配信に加え、ハイライト映像や関連番組なども24時間配信。プライム会員のお客様なら、追加料金なしですべてお楽しみいただけます。

■3月、4月配信の注目カード

Prime Videoでは開幕翌日の3月27日（金）から注目試合を続々と配信いたします。

開幕直後の週末は見逃せない試合が目白押しです。3月27日（金）から3月29日（日）にかけて、アリゾナ・ダイアモンドバックス対ロサンゼルス・ドジャースの3連戦を配信。大谷翔平選手・山本由伸選手・佐々木朗希選手らを擁するドジャースが3連覇をかけて今シーズンのスタートダッシュを切れるか注目です。また、3月28日（土）にはアスレチックス対トロント・ブルージェイズの試合を配信します。昨シーズン、ゲレーロ・ジュニアを要してア・リーグ優勝を果たしたチームに岡本和真選手が加わり優勝への期待も高まります。さらに、3月29日（日）にはシカゴ・ホワイトソックス対ミルウォーキー・ブルワーズの試合を配信します。村上宗隆選手が加入したホワイトソックスが、ブランドン・ウッドラフ、ジャクソン・チョーリオらを擁し昨年ポストシーズンで活躍したブルワーズと相対します。

また、3月31日（火）のロサンゼルス・エンゼルス対シカゴ・カブスでは菊池雄星選手・鈴木誠也選手・今永昇太選手らの日本人選手の活躍に注目が集まります。さらに、昨シーズンのワールドシリーズの再戦となるロサンゼルス・ドジャース対トロント・ブルージェイズの試合を、4月7日（火）と4月8日（水）にて配信します。

3月、4月はこの他にも注目の試合をおよそ50試合以上配信予定です。

※配信スケジュールは変更になる可能性があります。

■配信概要

タイトル：『MLB レギュラーシーズン 2026』

※本ライブ配信はPrime Video上の SPOTVチャンネルにてライブ配信しています。

配信開始日：3月27日（金）より配信開始

配信数：MLBレギュラーシーズン計350試合以上、他コンテンツも配信。ポストシーズンは試合開催日に毎日1試合を厳選してお届け

※配信スケジュールは変更になる可能性があります

・「SPOTV」とは

株式会社SPOTV JAPANが提供しているスポーツ映像配信サービス「SPOTV NOW」より、MLBの注目試合、ハイライトや特集番組などを厳選して毎日24時間編成でご提供するチャンネル型のサービスです。

Prime Video 公式X： https://x.com/pvsportjp

Prime Video 公式Facebook： https://www.facebook.com/PrimeVideoJP

Prime Video 公式Instagram： https://instagram.com/primevideojp

Prime Video 公式TikTok： https://www.tiktok.com/@primevideojapan

Prime Video公式YouTube： https://www.youtube.com/@PrimeVideoJP

『MLB レギュラーシーズン 2026』の視聴には会員登録が必要です。（Amazonプライムについて詳しくはamazon.co.jp/primeへ）。

Prime Videoのスポーツライブ配信について

Prime Videoは、世界中でスポーツのライブ配信のラインナップを拡大させています。例えば、グローバルでライブ配信する『NBA』や、アメリカでの『Thursday Night Football』、『NASCAR』、『ニューヨーク・ヤンキース』、『シアトル・クラーケン』、『Overtime Elite』、アメリカ、イギリス、カナダでの『Premier Boxing Champions』、アメリカ、カナダでの『NWSL』、『WNBA』、『ONE Championship』、カナダでの『NHL Prime Monday Night Hockey』と『PWHL』、ドイツ、イタリア、イギリス、アイルランドでの『UEFAチャンピオンズリーグ』、フランスでの『ローランギャロス（全仏オープン）』、ドイツとオーストリアでの『ウィンブルドン選手権』、スウェーデンとデンマークでの『プレミアリーグ』、インドでの『ニュージーランド・クリケット』、オーストラリアでの『ICCクリケット』、ブラジルでの『コパ・ド・ブラジル』、『セリエA』、日本での『Prime Video Boxing』と『2023 World Baseball Classic』、メキシコでの『Chivas』などです。また、J SPORTSやDAZN、MLB.TV、NBA League Pass、NBA TVなどのPrime Videoのサブスクリプションを通じて好きなスポーツを視聴することができます。さらに、『コーチ･プライム 〜勝利の方程式〜』、『アレン･アイバーソン：背番号３の素顔』 といったオリジナルのドキュメンタリーや、『オール・オア・ナッシング』シリーズもご覧いただけます。

Prime Videoについて

Prime Videoは、豊富な作品を1つのアプリで提供する、何千ものデバイスで利用可能な、ワンストップ・エンターテインメントサービスです。Prime Videoでは、お客様にて視聴体験をカスタマイズし、お好きな映画、ドラマやライブ配信コンテンツを見つけることができます。プライム会員は、Amazon MGMスタジオ製作の国内ドラマ『沈黙の艦隊 シーズン1 〜東京湾大海戦〜』、恋愛リアリティ番組『ラブ トランジット』、『バチェラー・ジャパン』シリーズ、『最強新コンビ決定戦 THEゴールデンコンビ』、『友達100人呼べるかな』、洋画『ヘッド・オブ・ステイト』、『レッド・ワン』、『ロードハウス／孤独の街』、『ザ・コンサルタント2』、海外ドラマ『フォールアウト』、『リーチャー 〜正義のアウトロー』、『ザ・ボーイズ』、『ロード・オブ・ザ・リング: 力の指輪』、『私たちの青い夏』や、会員特典対象の『機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス）』、『映画版 変な家』、『【推しの子】』、『私の夫と結婚して』など映画やテレビ番組、『Prime Video Boxing』や『MLB Tokyo Series by Guggenheim』などの独占ライブ配信するスポーツコンテンツを見ることができます。

Prime Videoは、お得で便利にエンターテインメントを楽しんでいただけるプライム会員特典の一つです。全てのお客様は、プライム会員かどうかに関わらず、DAZN、dアニメストア for Prime Video、NHKオンデマンド、Korean Drama & Entertainment channel K、J SPORTSなどのPrime Videoのサブスクリプションの視聴や、作品のレンタルまたは購入ができるほか、広告付きの無料コンテンツもさらにお楽しみいただけます。プライム会員限定のX-Rayでは、お気に入りの映画やドラマの舞台裏を見ることもできます。詳しくはwww.amazon.co.jp/primevideo をご覧ください。

Amazonプライムで暮らしをもっと快適に。

「Amazonプライム」はお買い物やエンターテインメントなどの多様な特典を提供する会員制プログラムです。世界で2億人を超えるAmazonプライム会員の皆様に、さまざまな特典やサービスをお楽しみいただいています。5,900円（税込）の年会費または、600円（税込）の月会費でご登録いただけます。数千万点の対象アイテムのご注文に対して、お急ぎ便やお届け日時指定便などの迅速で便利な配送特典を追加料金なしで利用できる他、Prime Videoの会員特典対象コンテンツの視聴や、1億曲以上がシャッフルモードで聴き放題のAmazon Music Prime、Prime Reading、Prime Gaming、Prime Try Before You Buy、世界各国で開催されているプライムデーといったプライム会員限定セールなど増え続ける多様な特典をご利用いただけます。プライムの詳細はhttps://www.amazon.co.jp/prime から。

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