4月22日に発売されるドラマ『タクミくんシリーズ -Drama-』のBlu-ray＆DVD BOXのアートワークと映像特典の一部が公開された。

参考：『タクミくんシリーズ -Drama-』2026年4月ソフト化 塩崎太智×加藤大悟のコメント映像も

1992年の刊行開始以来、累計500万部を超えるごとうしのぶの大人気BL小説を実写化した本作は、全寮制男子校を舞台に、タクミとギイそして仲間たちの繊細で切ない恋模様を描いた学園ラブストーリー。主人公・葉山託生（通称：タクミ）をM!LKの塩粼太智、タクミの恋人・崎義一（通称：ギイ）を加藤大悟が演じるほか、2人を取り巻く祠堂学院の仲間たちとして、ONE N’ ONLYの山下永玖、ONE LOVE ONE HEARTの相原一心、世古口凌、祐楽、柊太朗、宮本龍之介らが共演に名を連ねている。

Blu-ray＆DVD BOXには、特典映像として撮影の舞台裏を収めたメイキング映像や制作発表会の模様、塩粼と加藤による第1話のオーディオコメンタリーが収録される。また、初回生産仕様には「キービジュアルアクリルスタンド」、封入特典として「三方背BOX」と「ブックレット（30P）」が付属する。

公開された特典のメイキング映像の一部では、各キャストが撮影に挑む際の思いや、現場での楽しげな掛け合いなど、キャストたちの素顔を垣間見ることができる貴重な瞬間が収められている。（文＝リアルサウンド編集部）