aespaニンニン、浴室で美脚スラリ「ドキッとした」「脚長すぎる」と反響
【モデルプレス＝2026/03/23】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のニンニン（NINGNING）が3月22日、自身のInstagramを更新。ショートパンツとハイヒールを合わせたスタイルを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「紅白」欠席の韓国アイドル「脚長すぎる」バスタブの中で見せた美脚
ニンニンはハイヒールの絵文字をつづり、浴室で撮影された写真を投稿。グレーでボディラインに沿ったタイトなトップスに、黒のショートパンツ、黒のシアーなハイソックスとハイヒールを合わせ、スラリと伸びた脚が際立つスタイルを公開している。ニンニンは顔を隠し、片足をあげたポーズや、浴槽で座りカメラを覗き込む姿などを披露している。
この投稿に「スタイル良すぎ」「美脚すぎる」「脚長すぎる」「スタイル神」「ドキッとした」「破壊力すごい」などと注目を集めている。（modelpress編集部）
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◆aespaニンニン、浴室で美脚公開
ニンニンはハイヒールの絵文字をつづり、浴室で撮影された写真を投稿。グレーでボディラインに沿ったタイトなトップスに、黒のショートパンツ、黒のシアーなハイソックスとハイヒールを合わせ、スラリと伸びた脚が際立つスタイルを公開している。ニンニンは顔を隠し、片足をあげたポーズや、浴槽で座りカメラを覗き込む姿などを披露している。
◆aespaニンニンの投稿に反響
この投稿に「スタイル良すぎ」「美脚すぎる」「脚長すぎる」「スタイル神」「ドキッとした」「破壊力すごい」などと注目を集めている。（modelpress編集部）
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