5年ぶりVの笠りつ子がトップ5入り 佐久間朱莉は1位キープ【メルセデス・ランキング】
国内女子ツアー第3戦「Vポイント×SMBCレディス」を終えて、最新のメルセデス・ランキング（MR）が発表された。
【写真】感情爆発 笠りつ子の笑顔と涙
MRとは国内ツアー、および海外女子メジャーの順位をポイント（pt）に換算し、年間を通じての総合的な活躍度を表すもの。シーズン終了時に50位内の選手には翌年のシード権が与えられる。また、1位の“年間最優秀選手”には4年のシードが付与される。今大会で5年ぶりの復活優勝を遂げた38歳・笠りつ子が200ptを獲得。101位から5位にジャンプアップした。昨季の年間女王・佐久間朱莉は2位タイの93.33ptを加算。今季通算573.33ptでランキング1位をキープした。2位以下は菅楓華（469.33pt）、永井花奈（258.4pt）、神谷そら（214.83pt）と続いている。小祝さくらは10位をキープ（114.40pt）。河本結は19位から12位（99.5pt）に浮上した。ルーキーでは藤本愛菜がトップ50（49位）につけている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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