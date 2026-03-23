『ヤンドク！』吉田鋼太郎、愛娘役の主演・橋本環奈の座長ぶりたたえる「一緒にできて光栄です」【コメントあり】
俳優の橋本環奈が主演を務めるフジテレビ月9ドラマ『ヤンドク！』（毎週月曜 後9：00）が23日に最終回を迎える。このほどクランクアップを迎えた撮影現場から吉田鋼太郎の撮了の様子が解禁された。
【写真】「特攻服お似合い」「マジかっこいいわ」“親友”演じる橋本環奈＆内田理央＆平祐奈のオフ3ショット
主人公・田上湖音波（たがみ・ことは／橋本）の父・田上潮五郎（たがみ・ちょうごろう）役を熱演した吉田は「橋本座長がハードスケジュールの中でも現場を明るく盛り上げてくれたので、順調に撮影ができました。素晴らしい座長と一緒にできて光栄です」と愛娘（まなむすめ）を演じた橋本の座長ぶりをたたえて撮影を終えた。
本作はバリバリのヤンキー娘・田上湖音波（橋本）が猛勉強の末に医師となり、病気に苦しむ患者に寄り添いながら旧態依然とした医療現場をパワフルに改革していく痛快医療エンターテインメント作品。
◆吉田鋼太郎
「素晴らしい作品に参加させていただきありがとうございます。共演者の方々はもちろん、スタッフのみなさんも本当に素晴らしかったです。特に監督が素晴らしい。あらゆる局面での演出力が高い。“今後も是非一緒にやらせていただきたい監督リスト”に入れさせてください。そして橋本座長がハードスケジュールの中、現場を明るく盛り上げてくれたので、順調に進んでいったんだと思います。素晴らしい座長と一緒にできて光栄です。またみなさん、是非一緒になることがあればよろしくお願いします」
【写真】「特攻服お似合い」「マジかっこいいわ」“親友”演じる橋本環奈＆内田理央＆平祐奈のオフ3ショット
主人公・田上湖音波（たがみ・ことは／橋本）の父・田上潮五郎（たがみ・ちょうごろう）役を熱演した吉田は「橋本座長がハードスケジュールの中でも現場を明るく盛り上げてくれたので、順調に撮影ができました。素晴らしい座長と一緒にできて光栄です」と愛娘（まなむすめ）を演じた橋本の座長ぶりをたたえて撮影を終えた。
◆吉田鋼太郎
「素晴らしい作品に参加させていただきありがとうございます。共演者の方々はもちろん、スタッフのみなさんも本当に素晴らしかったです。特に監督が素晴らしい。あらゆる局面での演出力が高い。“今後も是非一緒にやらせていただきたい監督リスト”に入れさせてください。そして橋本座長がハードスケジュールの中、現場を明るく盛り上げてくれたので、順調に進んでいったんだと思います。素晴らしい座長と一緒にできて光栄です。またみなさん、是非一緒になることがあればよろしくお願いします」