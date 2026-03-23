ともにキューバ代表としてWBCに出場していた

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）キューバ代表で、いまだ来日できていないソフトバンクのリバン・モイネロ投手と巨人のライデル・マルティネス投手は、23日に所属チームに合流する見込みとなった。全米記者協会に所属するフランシス・ロメロ記者が報じた。

ロメロ記者は日本時間22日に「複数の関係者によると、キューバ人スター投手のライデル・マルティネスとリバン・モイネロは明日（22日＝日本時間23日）所属する球団に再合流する予定だ」と自身のX（旧ツイッター）に投稿した。

昨季パ・リーグMVPに輝いたモイネロについて、ソフトバンクの小久保裕紀監督は22日の広島とのオープン戦前、「連絡がつかないらしいので。飛行機に乗るかどうかもわからない。全てはもう来て会ってからの話です」と話していたが、開幕4日前に合流することができそうだ。

キューバ代表は1次ラウンド・プールAを2勝2敗で敗退。モイネロは2試合に登板して1勝1敗、防御率0.00、マルティネスは3試合に登板して2セーブ、防御率3.00という成績だった。（Full-Count編集部）