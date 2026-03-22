キンプリ永瀬廉＆高橋海人「逆風満載の3年間」2人体制について語る「自分たちが歩もうと思った道を正解にできている自信がある」
【モデルプレス＝2026/03/22】King ＆ Princeの永瀬廉が、3月21日放送の日本テレビ系「Google Pixel presents ANOTHER SKY」（アナザースカイ／毎週土曜23時〜）に出演。
【写真】永瀬廉、“思い出の地”でのオフショット
今回の放送では、2人体制から1000日目となる日に高橋海人（※「高」は正式には「はしごだか」）にインタビューした映像が放送。「この3年間で自分の中では宝物みたいな」と話し始めた高橋は、永瀬との2人体制の期間について「自分の人生の中でも1番刺激的な瞬間を一緒に過ごせた」と語った。
また、過去を振り返りつつ高橋は「割と逆境、逆風満載の3年間でしたけど、2人になるときって枕濡らす夜みたいなのが結構自分の中であった」と苦労も多かったそうだが、「ちゃんと『2人で選んだ道を正解にしないとダメでしょ。だってKing ＆ Princeだし』って」と永瀬と前向きに突き進んでいったという。そして、様々な苦労を乗り越え「絶対行けるよ俺らならみたいな感じでやってきたので強くはなりました」と明かしていた。
一方、永瀬は「今またこうやって、4大ドームとかやらせてもらえるようになっているから、海人と一緒に自分たちが歩もうと思った道を正解にできている自信がある。このまま正解にし続けていくだけ」と前向きな姿勢を見せていた。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
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◆永瀬廉「自分たちが歩もうと思った道を正解にできている自信がある」
今回の放送では、2人体制から1000日目となる日に高橋海人（※「高」は正式には「はしごだか」）にインタビューした映像が放送。「この3年間で自分の中では宝物みたいな」と話し始めた高橋は、永瀬との2人体制の期間について「自分の人生の中でも1番刺激的な瞬間を一緒に過ごせた」と語った。
一方、永瀬は「今またこうやって、4大ドームとかやらせてもらえるようになっているから、海人と一緒に自分たちが歩もうと思った道を正解にできている自信がある。このまま正解にし続けていくだけ」と前向きな姿勢を見せていた。（modelpress編集部）
【地上波未公開】#永瀬廉 が思い出の松竹座の楽屋を訪問 IN 大阪— ANOTHER SKY | アナザースカイ (@ANOTHERSKY_NTV) March 21, 2026
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