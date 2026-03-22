43Z670R

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　「BCNランキング」2026年3月9日〜15日の日次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載テレビ（4Kテレビ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　REGZA

43Z670R（TVS REGZA）

2位　REGZA

55Z875R（TVS REGZA）

3位　AQUOS 4K

4T-C55HV1（シャープ）

4位　AQUOS XLED

4T-C50HP2（シャープ）

5位　VIERA

TV-55W90B（パナソニック）

6位　AQUOS 4K

4T-C43HN2（シャープ）

7位　REGZA

50Z670R（TVS REGZA）

8位　REGZA

55Z870N（TVS REGZA）

9位　REGZA

43M550R（TVS REGZA）

10位　43P7K

43P7K（TCL Corporation）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。