この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【肩が上がらない人必見】放置すると唾が飲めなくなる!?「筋膜リリース」で首と肩の激痛を解消

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

関節ケアの第一人者・角田紀臣氏が、自身のYouTubeチャンネル「つのだ式関節整体ちゃんねる」で、「【肩が上がらない原因】放置すると唾が呑み込めなくなる!?癒着&関節のズレを徹底ケア【金本知憲さん】」と題した動画を公開しました。元プロ野球選手の金本知憲さんをゲストに迎え、長年悩まされている首と肩の痛みの原因を探り、施術によって改善していく様子を紹介しています。



動画の冒頭で角田氏は、金本さんの症状について、ヘルニアなど神経の問題ではなく、「肩鎖関節の問題が一番強い」と判断。この関節は腕を胴体に連結する重要な部分で、ズレが生じると腕の重みで常に首や肩の筋肉が下に引っ張られ、慢性的な張りを引き起こしていると解説しました。



施術では、まずこの張りに耐えるために固まってしまった筋膜の癒着をリリースしていきます。角田氏は、首周りの癒着を放置すると、嚥下（飲み込み）に関わる筋肉まで影響が及び、「唾も飲めなくなる人がいる」と警鐘を鳴らしました。実際に首の筋膜を数秒間施術すると、金本さんは「ないと言えばない」と、痛みが軽減した不思議な感覚を口にします。



その後も、肩甲骨周り、胸、腕、さらには過去に骨折した手首の関節まで、肩の動きを邪魔している可能性のある癒着やズレを次々と解消。深層部の癒着をリリースする際には、金本さんが「マジで痛い」と絶叫する場面もありましたが、施術が進むにつれて腕の可動域は着実に改善していきました。



長引く肩の痛みは、単なる筋肉の張りだけでなく、関節のズレや筋膜の癒着が隠れた原因となっている場合があります。専門家によるアプローチで、自身の体の状態を見直してみてはいかがでしょうか。