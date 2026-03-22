イチゴのムース【材料】（4人分）<イチゴピューレ>イチゴ 200gグラニュー糖 30~50ｇレモン汁 少々<メレンゲ>卵白 1個分グラニュー糖 20ｇ<ホイップクリーム>生クリーム 200ｇグラニュー糖 20ｇ<飾り用イチゴピューレ>イチゴ 100gグラニュー糖 約 20ｇレモン汁 少々【作り方】1、＜イチゴピューレ＞を作る。イチゴをミキサーでピューレ状にし、ボウルに移してグラニュー糖を加え、酸味が足りないようならレモン汁を加える。2、＜メレンゲ＞を作る。卵白にグラニュー糖を3回に分けて加えながら、泡だて器で持ち上げてピンと角が立つまで泡立てる。3、1の＜イチゴピューレ＞の1/3量を2のメレンゲに加え、泡だて器でよく混ぜ合わせたら、残りの＜イチゴピューレ＞を加えてなめらかに混ぜ合わせる。4、＜ホイップクリーム＞を作る。生クリームとグラニュー糖をボウルに入れ、氷水にあてながら固く泡立てる。5、4の＜ホイップクリーム＞に3の1/3量を加え、泡立て器でなめらかに混ぜたら残りを加え、泡をつぶさないように泡立て器からゴムベラに変えて混ぜ合わせる。6、丸口金をつけた絞り袋に入れ、グラスに絞り込み、冷蔵庫で一時間冷やす(お好みでグラスの底にイチゴを入れてもよい)。7、食べる直前に、＜飾り用のイチゴピューレ＞を作り、上から静かに注ぎ、分量外のイチゴ、ミントの葉を飾る。