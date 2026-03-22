この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

意外と知らないAMHの真実 卵巣に残る卵子の「数」と「質」、妊娠率に影響するのはどっち？

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

12人産んだ助産師HISAKOが、自身のYouTubeチャンネルで「あなたの卵巣に残っている卵子の数（AMH）」と題した動画を公開。妊活や不妊治療において注目されるAMH（抗ミュラー管ホルモン）について、その数値が示す本当の意味を解説した。



HISAKOさんはまず、AMHが卵巣内に残っている卵子の在庫数を反映するホルモンであると説明。女性の卵子の数は、母親の胎内にいる胎児期に約500万個でピークを迎え、出生時には200万個、初経を迎える思春期には30万個まで減少し、その後も毎月約1000個ずつ自然に消えていくという。



動画では、31歳の視聴者から寄せられた「AMH値が低く、40代半ばのレベルだと言われた」という悩みが紹介された。この結果にショックを受けたという相談に対し、HISAKOさんは重要な点を指摘する。それは、AMHはあくまで卵子の「数」の指標であり、妊娠のしやすさを決める卵子の「質」を示すものではないということだ。



妊娠率に最も影響を与えるのは卵子の「質」であり、これは女性の「実年齢」に比例するという。卵子は生まれた時から体内に貯蔵されており、新しく作られることはないため、実年齢とともに老化していく。したがって、AMH値が高くても年齢が高ければ卵子の質は低下し、逆にAMH値が低くても若ければ卵子の質は高いため、妊娠の可能性は十分にあると解説した。



AMH値が低いことは、閉経が人より早く訪れる可能性を示唆する。そのため、HISAKOさんは「妊活の計画を立てる上での一つの目安になる」と語る。相談者は31歳であるため、卵子の質は年齢相応であり、実際に妊娠・出産に至っている。このことから、AMHの数値だけで一喜一憂するのではなく、自身の年齢を考慮した上で、計画的に妊活を進めることが重要であると結論付けた。