この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「そんな原始的な戦争をするわけない」佐賀新聞社長が喝破する“台湾有事”の虚実

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「佐賀新聞社長 #中尾清一郎 さんに聞く。中国についてはどうすればいいか？」と題した動画を公開。ゲスト出演した佐賀新聞社長の中尾清一郎氏が、イラン情勢を絡めて中国の対米戦略を読み解き、巷で囁かれる「台湾有事」の可能性について「起こりません」と強く否定した。



動画冒頭、中尾氏は米国のトランプ前大統領の訪中が延期された件に触れ、中国がそれを静観している点を「中国にとって望ましいと判断した」からだと分析。その背景には、緊迫するイラン情勢が米国にどう影響するかを中国が見極めたい思惑があるという。中尾氏は、中国はイラン情勢が「クリアな形で終わらないことがほぼ確定した」と見ており、米国が泥沼にはまる可能性を考慮していると指摘した。



続けて、日本の対中政策については、当面はこれ以上の悪化はないだろうと予測。中国の国益にならないため、過度な心配は不要だとの見方を示した。



議論の核心である台湾有事について、中尾氏は「今、中国が大規模な軍事作戦を発動する理由がない」と断言。一般的にイメージされるような、兵士が海岸に上陸する大規模な作戦は「プライベート・ライアンのよう」だと例え、「そんな原始的な戦争を今の中国がするわけない。絶対にあり得ないです」と一蹴した。



その上で、もし中国が行動を起こすのであれば、それは物理的な侵攻ではなく、通信網の破壊や制空権の確保といったハイテク戦争になると解説。「中国軍兵士が死なない戦争が始まる」と述べ、台湾側は反撃の手段を持たず、一方的にやられるだけで終わるという冷徹なシナリオを展開し、議論を締めくくった。