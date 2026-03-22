「日本ハム３−４ヤクルト」（２１日、エスコンフィールド）

十分な答えを出した。日本代表として戦ったＷＢＣから帰国後、初めてにして開幕前最後の実戦登板。開幕投手に寄せられる信頼に足る投球を、日本ハム・伊藤はしっかり披露した。

初回を三者凡退。相手クリーンアップを３者連続空振り三振に仕留めた。三回に長岡にソロを被弾し、五回にも適時打を浴びたが、５回３安打２失点。毎回の８三振を奪った。

試合後、取材には対応せず。「確認すべきことを確認できた登板だった。やるべきことを明確にできたので、開幕までにしっかり準備したい」と球団を通じてコメントを寄せた。ＮＰＢ球の感覚やイニングを重ねる中での投球など、さまざまな項目のチェックが最大のテーマ。その一方で、及第点の結果も残した。

ＷＢＣ準々決勝のベネズエラ戦では決勝３ランを被弾。精神面も含めて状態が心配されたが、そこから中５日で不安を払拭した。新庄監督は「まずまずじゃないですか。開幕までにさらに調整してもらって、やってくれると思います」とうなずいた。最速１５０キロながら、懸念されていた直球の出力は「そこそこ出ていたので安心した」と加藤投手コーチ。捕手の田宮は「エースが帰って来たなって感じ」と印象を口にした。

失意の経験を糧に変えてこそエース。チーム合流時に「野球の悔しさは野球でしか晴らせない」と話していた伊藤。その思いを２７日、ソフトバンクとの開幕戦にぶつける。