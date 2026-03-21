元AKB48で女優の前田敦子（34）が21日放送のMBSテレビ「痛快！明石家電視台」（土曜後3・00）に出演。2021年に離婚を公表した元夫・勝地涼（39）との現在の関係について語った。

番組では、観覧の客が前田に質問するコーナーを実施。元夫との現在の関係について聞かれた前田は「私は多分、さんまさんの影響が大きいと思います」とし「（勝地が）アドバイスをもらったみたいで“テレビでしゃべってもいいか？”って聞かれたことがあって。“いいんじゃない？さんまさんみたいになれたらいいね”って会話をしたことがある」と告白。さんまも「それは勝地から聞いてる」と相づちした。

それ以降「普通に友達」のような関係だといい「凄い仲がいいわけではないですけど」。さんまが「上っ面の会話でしょ？うちも大竹しのぶさんと別れた後うわべの会話やったけど、そっちの方が仲良くできた」と語ると「そうなんですよね！別に芯食った話しないし、お互い何かを求めるわけでもないので凄い楽」と笑った。

勝地について「子供には凄い会いたいし、パパやりたいんですけど、私との関係はうまくいかなかっただけなので、何の問題もなくですね」と現在の関係を明かした。

続けて、さんまが「うちは裁判の弁護士さんから用紙もらって、子供に何回会うかって書かされたんです」と話すと、前田も「ありましたありました」。月に1回と取り決めたことを明かし「休みができたら連絡が来て、音沙汰がない時もあります」と説明した。

前田は18年7月に俳優の勝地涼と結婚し、翌年3月に長男出産を報告。21年4月に勝地との離婚を発表した。