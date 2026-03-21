女子日本代表がW杯出場決定の報告会見を実施…不在の渡嘉敷、町田、馬瓜はコメントで決意と感謝送る

3月11日から17日にかけてトルコ・イスタンブールで行われた「FIBA 女子バスケットボールワールドカップ2026 予選トーナメント」を戦い抜き、本戦出場を決めた女子日本代表が3月19日に帰国。「FIBA バスケットボールワールドカップ2026」出場決定報告記者会見に臨んだ。

会見には、スケジュールの都合やコンディション調整のため渡嘉敷来夢、町田瑠唯、馬瓜ステファニーが欠席。日本バスケットボール協会（JBA）を通して、大会の振り返りと本戦への想いを語った。

Wリーグの入れ替え戦を翌日に控えているため欠席となった渡嘉敷は「3連敗から始まる苦しい状況でしたが、ファンの皆さんのご声援があったり、チームの雰囲気が常に前向きだったので、それがワールドカップ出場権獲得に繋がったと思います。世界のレベルは高いので、チームに貢献できるよう頑張っていきます」と決意を新たにした。インサイドの要として全試合に出場した渡嘉敷は、1試合平均約18分の出場で5.2得点1.8リバウンド1.0ブロックをマークしている。





[写真]＝fiba.basketball

4試合目のカナダ戦から欠場した町田は、左足ふくらはぎ肉離れの治療のために欠席。「個人的には途中でケガをしてしまって悔しいですが、みんなが勝ってくれたので悔しさよりもうれしさの方が強いです。ファンの方々が応援してくださって、負けてもメッセージをくださったり、それで頑張れたと思うので本当に感謝しています」とコメントを送っている。離脱までの3試合では平均22分30秒の出場で2.7得点4.0リバウンド6.7アシストを記録。アシストではグループ内スタッツランキングで1位の座についた。

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スペインの所属クラブ、カサデモント・サラゴサに合流するためチームとは別行動となった馬瓜は「3連敗から大事なゲームを2つ勝つことができました。私は直前合流でしたが、みんな温かく迎えてくれて、学ぶことも多くて楽しかったです。ファンの皆さんに合えなかったのは寂しいですが、こうして日本代表としてプレーできたことは誇りです」と充実感を滲ませている。短期間での適応力が試された中、最終戦では8得点4リバウンド3スティール1ブロックを挙げ、攻守で勝利に貢献した。





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ワールドカップ本戦は9月4日から13日にかけてドイツ・ベルリンで開催され、組み合わせ抽選会は4月21日に行われる。強豪ひしめく激戦区で出場権を獲得した女子日本代表が、半年後の大舞台に向けたどのような進化を見せるのか、注目が集まる。

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