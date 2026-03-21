辻希美、第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんと愛犬の背比べショット公開「サイズ感同じで可愛すぎ」「成長の早さに驚き」と話題
【モデルプレス＝2026/03/21】タレントの辻希美が3月20日、自身のInstagramを更新。第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんと愛犬の背比べショットを披露し、話題になっている。
【写真】38歳5児のママタレ「サイズ感同じ」第5子と愛犬の背比べショット公開
辻は「クックと夢の背くらべしたら同じ身長だったのぉ〜」とつづり、生後7ヵ月の夢空ちゃんと9歳の愛犬クックが並んだ様子を公開。「可愛い過ぎん？」と、背中合わせで立つ1人と1匹の愛らしい背比べショットを披露した。
この投稿にファンからは「癒される光景」「サイズ感同じで可愛すぎ」「成長の早さに驚き」「クックがお兄ちゃんに見える」「天使の背比べ」「見てるだけで幸せ」といった声が寄せられている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳5児のママタレ「サイズ感同じ」第5子と愛犬の背比べショット公開
◆辻希美、夢空ちゃん＆愛犬の背比べショット公開
辻は「クックと夢の背くらべしたら同じ身長だったのぉ〜」とつづり、生後7ヵ月の夢空ちゃんと9歳の愛犬クックが並んだ様子を公開。「可愛い過ぎん？」と、背中合わせで立つ1人と1匹の愛らしい背比べショットを披露した。
◆辻希美の投稿に反響
この投稿にファンからは「癒される光景」「サイズ感同じで可愛すぎ」「成長の早さに驚き」「クックがお兄ちゃんに見える」「天使の背比べ」「見てるだけで幸せ」といった声が寄せられている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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