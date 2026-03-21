【本音レビュー】3COINS「真空吸着マグネットリングスタンド」ママの日常で使える？お試しレポ
スマホで動画を見たり、レシピを確認したり、ビデオ通話をしたり。日常の中で「ここにスマホを固定できたら便利なのに」と思う場面って意外と多いですよね。
そんなときに見つけたのが、3COINSの「真空吸着マグネットリングスタンド」。机などに固定できるスマホスタンドで、マグネットでスマホを取り付けられるのが特徴です。
実際どんな使い心地なのか、詳しくチェックしてみました。
3COINSの「真空吸着マグネットリングスタンド」は、台座が真空吸着式になっているスマホスタンドです。サイズは直径約6.6cm×高さ約3.4cmとコンパクト。価格は税込1,650円です。
固定の仕方は、まず凹凸のあるグリップ部分を掴み、「ON」と書かれた方向（右回り）へ回します。このときもう一方の手で、本体を取り付けたい面に向けて上から押さえるようにしながら回してください。設置場所は、平坦でつるつるとした吸盤吸着に適したところが◎。
スマホを取り付けるリング部分はマグネット式なので、ワンタッチで装着できます。ケースがマグネットに対応していない場合は外して使ってみてくださいね。リング部分の角度は調整できるので、見やすい位置に動かせますよ。
さまざまなシーンの動画視聴、ビデオ通話にも使える！
わが家ではテーブルに固定して動画を視聴する機会が多いですが、離れた場所に住む祖父母へ、子どもたちと一緒にスマホでビデオ通話をする際にも「真空吸着マグネットリングスタンド」が役立っています。
手で持つと長時間の通話は疲れる、家族の誰かが見切れてしまいがちですが、スタンドがあると安定して映せるので重宝しました。
他には、キッチンの壁がつるつるで装着しやすかったため、レシピ動画を参考にしながら調理をしたいときなどは壁に取り付けて活用していますよ。
コンパクトに折りたためて持ち運びもOK
手のひらに収まるサイズ感なので、バッグやポーチに入れて持ち歩けば外出先でもスマホスタンドとして使えるのがうれしいところ。
設置できる場所さえあれば固定できるので、セルフタイマーにして旅行のときの集合写真（ホテルなどの室内）の撮影用として使った経験も。意外と使える方法なので、わが家では旅行時のマストアイテムになっています。
使う前に確認しておきたいポイント
もちろん実際に使ってみて事前に確認しておきたい点もありました。まず、吸着面は完全に平らな場所でないと固定しにくいことです。実際に何度かあったのですが、固定したつもりでも吸着が甘いと落ちる可能性があるため、スマホを装着する前にしっかり固定されているか確認しておくと安心です。
壁などから落下するとスマホの破損や、ケガにつながる可能性もあるので、不安なときは高い位置には付けないなど注意してくださいね。
日常のちょっとした場面で役立つ存在
「真空吸着マグネットリングスタンド」は、スマホを好きな場所に固定できるので、動画視聴やビデオ通話など日常のさまざまなシーンで便利だと感じました。
スマホスタンドを気軽に取り入れてみたい人にとっては、チェックしてみる価値がありそうです。
撮影、文・編集部