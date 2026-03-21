1.「痛い！」と言う

猫の牙は鋭く、噛まれると痛いです。本気で噛まれれば大ケガにもつながります。

猫に噛まれたら、その瞬間、短く「痛い！」と猫に伝えましょう。このとき、大きな声を出したり、大げさなリアクションをするのは逆効果です。

2.遊びをやめる

遊んでいる最中に噛まれたら、「痛い！」と伝えた後に遊ぶのを中断します。遊びがエスカレートして噛んでしまうことがあるからです。

飼い主さんは、その場を離れて猫が落ち着くのを待ちましょう。猫が落ち着いてから遊びを再開すると、猫は「噛むと遊んでもらえない」と学習し、次第に噛み癖がなくなっていきます。

猫と遊ぶときは、手や指を使うのはやめましょう。人の手や指で遊んでもいいのだと覚えてしまうからです。遊ぶときは、必ずおもちゃを使ってくださいね。

3.要求に応えない

飼い主さんに言いたいことがあるときに、噛んでしまう猫もいます。寝ているときに噛まれて起こされるなんてこともありますね。

このとき、要求に応えてしまうと「噛めば要求が通る」と覚えてしまいます。根気が必要ですが、猫の要求には応えず無視してください。

お腹がすいていたり、トイレが汚れているなどで噛んでしまうこともあります。噛まれる前に、1回の食事の量を減らして回数を増やす、飲み水はいつも新鮮なものを用意しておく、トイレを清潔に保つなど、対策しておくことも大切です。

また、遊び足りないとストレスがたまったり、エネルギーを発散しきれないことがあります。毎日時間を決めて遊んであげましょう。

猫が噛んでくる理由としつけ方

猫が噛んでくる理由としては、遊びに熱が入ってしまい、飼い主さんの手や指を獲物に見立てて飛びかかってくる場合や、飼い主さんに要求があることが考えられます。

社会化期と呼ばれる子猫時代に、親やきょうだいとの関わりが少ないと、力加減を学べず、本気で噛んでしまうことがあります。しつけでは、噛まれたら痛いのだということを伝えましょう。叱るときは、ひとこと「痛い！」と言い、その場を離れます。

猫が噛んできたときに、大きな声を出したり叩いたりするのは絶対にやめてくださいね。猫は恐怖を覚えてしまい、飼い主さんとの信頼関係にヒビが入ってしまうかもしれません。

まとめ

猫が噛むのは、遊びの延長であったり、要求があることが多いです。根気が必要ですが、噛み癖は直すことができます。

愛情を持って、少しずつ改善していきましょう。その過程で、飼い主さんとの絆も深まっていくはずです。