昨年3月、ドバイの道路脇で重傷を負った状態で発見されたマリア・コバルチュクさん（21、＠mariia.kovalchuuk）。その後、一命を取り留め、現在はリハビリ生活に励むマリアさんが、NEWSポストセブンの取材に応じ、日本のメディアに初めて証言した。【第2回／全3回。第1回から読む】

【写真】ドバイの道路脇で腕と脚、脊椎が折れ血まみれになった状態で発見されたマリアさん、現在の姿

ドバイで行方不明になっていたマリアさんが路上で見つかったのは、2025年3月12日（現地時間、以下同）。発見当時、マリアさんは腕や脚、脊椎が折れており、血まみれの状態だった。すぐに病院へ搬送され、複数回の手術を受けたのち、5日間、人工呼吸器を使いながら命を繋いだという。

ドバイの病院を退院したのは同年4月。しかし、身体的な障害は残ったままで、その後はノルウェーでリハビリを受けていたようだ。当時を振り返り、マリアさんはNEWSポストセブンの取材にこう語る。

「合計10回の手術を受けました。寝たきり状態が4か月続き、その後、長いリハビリ期間を経て車椅子生活に移行しました」（マリア・コバルチュクさん）

湾岸諸国の社会情勢に詳しいジャーナリストが解説する。

「当時、複数のメディアがドバイで開催されたパーティーで事件に巻き込まれた可能性を示唆。同時に、このパーティーは『Porta Potty（ポルタ・ポッティ）』と呼ばれる悪名高い"人身売買パーティー"ではないかと指摘されていました。

『Porta Potty』とは、日本語で言えば『仮設トイレ』であり、高額報酬と引き換えに富豪が女性をモノ扱いすることを指す隠語です。昨年5月に日本のSNSで話題となった"ドバイ・ヤギ案件"と呼ばれる海外出稼ぎ案件の1つだと言われています」

極めて"闇深い"事件に巻き込まれたのではないか、との憶測が広まるなか、その真相が明かされたのは、治療開始から4か月経った昨年7月下旬のこと。マリアさんが露メディア「Ostorozhno Media」のインタビューに応じ、事件に巻き込まれるまでの経緯を明かした。

実業家やインフルエンサーが参加するパーティーで…

マリアさんが語ったのは、ドバイのホテルで開催された"パーティー"の実態だ。マリアさんは、ロシア実業家の息子（19＝当時）とドバイのホテルで知り合い、「プライベートジェットで（次に訪れる予定だった）タイまで連れて行くよ」という言葉に期待し、パーティに出席。

会場とされるホテルの部屋には、ドバイで活動するロシア語圏の"仲介屋"（28＝当時）や少なくとも2名の女性のインフルエンサーがいたという。マリアさんは「陽気でカッコいい人たち」との一夜に心躍らせていたが、男性らがウイスキーと"白い粉"を使用し始めてから事態は急変した。前出・湾岸諸国の社会情勢に詳しいジャーナリストが続ける。

「男たちは暴れ出すと、突然マリアさんに襲いかかったそうです。『お前は俺らの"モノ"だ。俺らの好きにやらせろ』と言い出し、性行為を迫った。マリアさんは必死に抵抗しましたが、所持品やパスポートを奪われ、ホテルから逃げられないようにさせられたそうです」

参加者の中にいた他の女性は、マリアさんのドレスを奪い、助けを求める声には耳を貸さず、そのまま部屋を出て行ったという。

「男たちがバルコニーに出た隙をついて、マリアさんはホテルから逃げ、最寄りの工事現場に隠れましたが、すぐに見つかってしまったとのこと。その場で酷い暴行を受け、頭皮を剥がされ、最後に高い場所から道路に投げ出されたと主張しています」

素敵な夜のはずが一転、4か月間も寝たきり状態になるほどの大怪我を負うことになってしまったマリアさん。あれから1年──現在はどのような生活をしているのか。第3回でマリアさんの近況を詳報する。

（第3回へつづく）

マリア・コバルチュク（Мария Ковальчук）

Instagram：＠mariia.kovalchuuk