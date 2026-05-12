白と黒の2色に変更されたカルビー「ポテトチップス」の包装（手前）と従来の商品。中東情勢悪化によるナフサ不足を受け、同社は5月下旬出荷分から順次包装を変更すると発表したカルビーは12日、スナック菓子「ポテトチップス」や「かっぱえびせん」などのうち主力14商品の包装を、5月下旬から順次、白と黒の2色にすると発表した。中東情勢悪化によるナフサ不足で、包装用の印刷インキの原料供給が不安定になっているため。生活に