今回は、妊婦の妻の前で喫煙し、暴言を吐いたモラハラ夫の末路についてのエピソードを紹介します。

「どこで吸おうが俺の勝手だろ？」

「結婚直後からモラハラ言動がひどかった夫。私が妊娠しても、平気で私の目の前でタバコを吸っていました。夫に『妊娠中ぐらい私の前で吸わないで』『せめてベランダで吸ってよ』と言うと、『どこで吸おうが俺の勝手だろ？』『俺の自由を奪うな！』と怒鳴ってきました。さらに夫は私の妊娠中、毎晩のようにキャバクラで飲み、夜中に帰ってくるのも当たり前でした。

その後、無事に子どもは生まれましたが、予想通り夫は一切育児をしませんでした。

それから20年以上経ち、2人の子どもは自立。実は前から、子どもが自立したら夫と離婚しようと思っていましたが、タイミングを掴めずにいたんです。そんなある日、夫に『持病が悪化したから、早期退職する』『俺の介護をよろしく』と言われ、心底あきれました。なんでこんな人の介護をしなくちゃならないのかと思い、離婚を宣言。その後、夫は孤独に暮らしているようです」（体験者：50代女性・会社員／回答時期：2025年2月）

▽ ちなみにこの夫は、モラハラだけじゃなく不倫もずっとしていたそうです。妻が気付かないとでも思っていたのでしょうか。いろいろありえませんね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。