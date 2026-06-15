◇サッカー FIFAワールドカップ2026グループステージF組第1節日本 2-2 オランダ(日本時間15日、ダラス・スタジアム)試合中に負傷交代となった久保建英選手。試合後には車イスでスタジアムをあとにしました。負傷した場面は後半。中村敬斗選手の同点ゴールをアシストした久保選手は、その後のプレーで、ボールを持った際に相手選手と接触します。この時に左ひざを強打した様子の久保選手は、ピッチ外に出て軽くダッシュ。自身で