【3月21日更新】もうすぐ終了のセール情報まとめ！ 「FF7 リバース」40%オフ、「SEKIRO」50%オフ、「ペルソナ5」70%オフなどSteamではスプリングセールがスタート
いよいよスプリングセールの時期となった3月後半。本稿では各プラットフォームでセール終了間近となっているタイトルをいくつかピックアップし、紹介していきたい。
ニンテンドーeショップでは、「ぷよぷよテトリス2S」のセールが実施中。PlayStation Storeでは「FINAL FANTASY VII REBIRTH」や「SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE」、「Life is Strange Remastered Collection」などがお得に購入できる。
またSteamでは「セガ・アトラス Steam Spring Sale」のほか、各社のスプリングセールが開催されている。
ニンテンドーeショップ
セールタイトル更新
※期間はタイトルごとに異なる
【注目タイトル】
・「ぷよぷよテトリス2S」
5,489円→4,171円（24%オフ）
3月24日23時59分まで
アクションパズルゲーム「ぷよぷよ」と「テトリス」のコラボ作品。「ぷよテト2」で遊べる内容をまるごと収録しているほか、新モード「いっしょにぷよテト」やマウス操作を使った「ポインター機能」を搭載している。
□ニンテンドーeショップのセールページ
PlayStation Store（PS5/PS4）
「Mega March セール」
期間：3月25日23時59分まで
【注目タイトル】
・「FINAL FANTASY VII REBIRTH」
6,578円→3,946円（40%オフ）
「FINAL FANTASY VII」をリメイクしたシリーズの第2作目。魔晄都市ミッドガルを脱出したクラウドたちが、未知なる荒野への旅に踏み出していく。
・「SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE」
8,360円→4,180円（50%オフ）
フロム・ソフトウェアが手掛けたアクション・アドベンチャーゲーム。戦国時代末期の日本を舞台として、左腕を斬り落とされた忍びの孤独な戦いが描かれている。
□「Mega March セール」のページ
「1,500円以下セール」
期間：3月25日23時59分まで
【注目タイトル】
・「Life is Strange Remastered Collection」
5,478円→986円（82%オフ）
時を巻き戻す力を使いながら、オレゴン州沿岸の町「アルカディア・ベイ」で起こる出来事を体験していく作品。前日譚となる「ライフ イズ ストレンジ ビフォア ザ ストーム」も収録されている。
□「1,500円以下セール」のページ
□PS Storeのセールページ
Steam
「セガ・アトラス Steam Spring Sale」
期間：3月27日2時まで
【注目タイトル】
・「ペルソナ5 ザ・ロイヤル」
7,678円→2,303円（70%オフ）
ジュブナイルRPG「ペルソナ」シリーズの5作目。とある事情で東京の高校に転入することになった少年が、昼間は普通の高校生、放課後は腐った大人たちの欲望を盗む怪盗として暗躍する。
・「ソニックレーシング クロスワールド」
7,990円→4,794円（40%オフ）
「ソニック」シリーズのレースゲームで「初音ミク」、「ジョーカー」、「春日一番」、「ナイツ」、「アイアイ」、「タングル」、「ウィスパー」がレーサーなどのコラボキャラクターも多く登場する。
□「セガ・アトラス Steam Spring Sale」のページ
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