3月21日 記事更新

いよいよスプリングセールの時期となった3月後半。本稿では各プラットフォームでセール終了間近となっているタイトルをいくつかピックアップし、紹介していきたい。

ニンテンドーeショップでは、「ぷよぷよテトリス2S」のセールが実施中。PlayStation Storeでは「FINAL FANTASY VII REBIRTH」や「SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE」、「Life is Strange Remastered Collection」などがお得に購入できる。

またSteamでは「セガ・アトラス Steam Spring Sale」のほか、各社のスプリングセールが開催されている。

ニンテンドーeショップ

セールタイトル更新

※期間はタイトルごとに異なる

【注目タイトル】

・「ぷよぷよテトリス2S」

5,489円→4,171円（24%オフ）

3月24日23時59分まで

アクションパズルゲーム「ぷよぷよ」と「テトリス」のコラボ作品。「ぷよテト2」で遊べる内容をまるごと収録しているほか、新モード「いっしょにぷよテト」やマウス操作を使った「ポインター機能」を搭載している。

□ニンテンドーeショップのセールページ

PlayStation Store（PS5/PS4）

「Mega March セール」

期間：3月25日23時59分まで

【注目タイトル】

・「FINAL FANTASY VII REBIRTH」

6,578円→3,946円（40%オフ）

「FINAL FANTASY VII」をリメイクしたシリーズの第2作目。魔晄都市ミッドガルを脱出したクラウドたちが、未知なる荒野への旅に踏み出していく。

・「SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE」

8,360円→4,180円（50%オフ）

フロム・ソフトウェアが手掛けたアクション・アドベンチャーゲーム。戦国時代末期の日本を舞台として、左腕を斬り落とされた忍びの孤独な戦いが描かれている。

□「Mega March セール」のページ

「1,500円以下セール」

期間：3月25日23時59分まで

【注目タイトル】

・「Life is Strange Remastered Collection」

5,478円→986円（82%オフ）

時を巻き戻す力を使いながら、オレゴン州沿岸の町「アルカディア・ベイ」で起こる出来事を体験していく作品。前日譚となる「ライフ イズ ストレンジ ビフォア ザ ストーム」も収録されている。

□「1,500円以下セール」のページ

□PS Storeのセールページ

Steam

「セガ・アトラス Steam Spring Sale」

期間：3月27日2時まで

【注目タイトル】

・「ペルソナ5 ザ・ロイヤル」

7,678円→2,303円（70%オフ）

ジュブナイルRPG「ペルソナ」シリーズの5作目。とある事情で東京の高校に転入することになった少年が、昼間は普通の高校生、放課後は腐った大人たちの欲望を盗む怪盗として暗躍する。

・「ソニックレーシング クロスワールド」

7,990円→4,794円（40%オフ）

「ソニック」シリーズのレースゲームで「初音ミク」、「ジョーカー」、「春日一番」、「ナイツ」、「アイアイ」、「タングル」、「ウィスパー」がレーサーなどのコラボキャラクターも多く登場する。

□「セガ・アトラス Steam Spring Sale」のページ

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