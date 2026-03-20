イングランド・サッカー協会は20日、今月下旬に行われる日本戦（31日）とウルグアイ戦（27日）に向けて同国代表の招集メンバー35人を発表した。BミュンヘンのFWケーンやRマドリードで負傷離脱しているMFベリンガムらが入った。昨年11月に招集外だった13人が選ばれ、プレミアリーグで好調のマンチェスターUからDFマグワイアが2024年以来の復帰。エバートンのMFガーナーとブライトンのGKスティールが初めて招集された。

トゥヘル監督は35人の大量招集となったことに関し、メンバーを2チームに分けて編成する方針。「誰もがチーム内で居場所を見つけ、誰もが受けるべき注目を得られる。だから2つに分けた」と語った。さらに「これによって新しい選手や過去3回の合宿であまりプレーしなかった選手たちを見る機会が得られるだろう」と説明。W杯北中米大会のメンバー入りを目指す選手たちは、振り分けられたいずれかの試合でアピールを求められることになる。

【イングランド代表メンバー】

▼GK

・ヘンダーソン（クリスタルパレス）

・ピックフォード（エバートン）

・トラフォード（マンチェスターC）

・ラムズデール（ニューカッスル）

・スティール（ブライトン）

▼DF

・バーン（ニューカッスル）

・グエヒ（マンチェスターC）

・ホール（ニューカッスル）

・コンサ（アストンビラ）

・リブラメント（ニューカッスル）

・マグワイア（マンチェスターU）

・オライリー（マンチェスターC）

・クアンサー（レーバークーゼン）

・スペンス（トットナム）

・ストーンズ（マンチェスターC）

・トモリ（ACミラン）

▼MF

・アンダーソン（ノッティンガムF）

・ベリンガム（Rマドリード）

・ガーナー（エバートン）

・ヘンダーソン（ブレントフォード）

・メイヌー（マンチェスターU）

・ライス（アーセナル）

・ロジャース（アストンビラ）

・ウォートン（クリスタルパレス）

▼FW

・ボーウェン（ウェストハム）

・カルバートルーウィン（リーズ）

・エゼ（アーセナル）

・フォーデン（マンチェスターC）

・ゴードン（ニューカッスル）

・ケーン（Bミュンヘン）

・マドゥエケ（アーセナル）

・パーマー（チェルシー）

・ラッシュフォード（バルセロナ）

・サカ（アーセナル）

・ソランキ（トットナム）