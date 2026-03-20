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　イングランド・サッカー協会は20日、今月下旬に行われる日本戦（31日）とウルグアイ戦（27日）に向けて同国代表の招集メンバー35人を発表した。BミュンヘンのFWケーンやRマドリードで負傷離脱しているMFベリンガムらが入った。昨年11月に招集外だった13人が選ばれ、プレミアリーグで好調のマンチェスターUからDFマグワイアが2024年以来の復帰。エバートンのMFガーナーとブライトンのGKスティールが初めて招集された。

　トゥヘル監督は35人の大量招集となったことに関し、メンバーを2チームに分けて編成する方針。「誰もがチーム内で居場所を見つけ、誰もが受けるべき注目を得られる。だから2つに分けた」と語った。さらに「これによって新しい選手や過去3回の合宿であまりプレーしなかった選手たちを見る機会が得られるだろう」と説明。W杯北中米大会のメンバー入りを目指す選手たちは、振り分けられたいずれかの試合でアピールを求められることになる。

　【イングランド代表メンバー】

　▼GK

　・ヘンダーソン（クリスタルパレス）

　・ピックフォード（エバートン）

　・トラフォード（マンチェスターC）

　・ラムズデール（ニューカッスル）

　・スティール（ブライトン）

　▼DF

　・バーン（ニューカッスル）

　・グエヒ（マンチェスターC）

　・ホール（ニューカッスル）

　・コンサ（アストンビラ）

　・リブラメント（ニューカッスル）

　・マグワイア（マンチェスターU）

　・オライリー（マンチェスターC）

　・クアンサー（レーバークーゼン）

　・スペンス（トットナム）

　・ストーンズ（マンチェスターC）

　・トモリ（ACミラン）

　▼MF

　・アンダーソン（ノッティンガムF）

　・ベリンガム（Rマドリード）

　・ガーナー（エバートン）

　・ヘンダーソン（ブレントフォード）

　・メイヌー（マンチェスターU）

　・ライス（アーセナル）

　・ロジャース（アストンビラ）

　・ウォートン（クリスタルパレス）

　▼FW

　・ボーウェン（ウェストハム）

　・カルバートルーウィン（リーズ）

　・エゼ（アーセナル）

　・フォーデン（マンチェスターC）

　・ゴードン（ニューカッスル）

　・ケーン（Bミュンヘン）

　・マドゥエケ（アーセナル）

　・パーマー（チェルシー）

　・ラッシュフォード（バルセロナ）

　・サカ（アーセナル）

　・ソランキ（トットナム）