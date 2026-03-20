イングランドが日本戦などのメンバー発表 2チーム編成で大量35人を招集 好調マンUのマグワイアが復帰
イングランド・サッカー協会は20日、今月下旬に行われる日本戦（31日）とウルグアイ戦（27日）に向けて同国代表の招集メンバー35人を発表した。BミュンヘンのFWケーンやRマドリードで負傷離脱しているMFベリンガムらが入った。昨年11月に招集外だった13人が選ばれ、プレミアリーグで好調のマンチェスターUからDFマグワイアが2024年以来の復帰。エバートンのMFガーナーとブライトンのGKスティールが初めて招集された。
トゥヘル監督は35人の大量招集となったことに関し、メンバーを2チームに分けて編成する方針。「誰もがチーム内で居場所を見つけ、誰もが受けるべき注目を得られる。だから2つに分けた」と語った。さらに「これによって新しい選手や過去3回の合宿であまりプレーしなかった選手たちを見る機会が得られるだろう」と説明。W杯北中米大会のメンバー入りを目指す選手たちは、振り分けられたいずれかの試合でアピールを求められることになる。
【イングランド代表メンバー】
▼GK
・ヘンダーソン（クリスタルパレス）
・ピックフォード（エバートン）
・トラフォード（マンチェスターC）
・ラムズデール（ニューカッスル）
・スティール（ブライトン）
▼DF
・バーン（ニューカッスル）
・グエヒ（マンチェスターC）
・ホール（ニューカッスル）
・コンサ（アストンビラ）
・リブラメント（ニューカッスル）
・マグワイア（マンチェスターU）
・オライリー（マンチェスターC）
・クアンサー（レーバークーゼン）
・スペンス（トットナム）
・ストーンズ（マンチェスターC）
・トモリ（ACミラン）
▼MF
・アンダーソン（ノッティンガムF）
・ベリンガム（Rマドリード）
・ガーナー（エバートン）
・ヘンダーソン（ブレントフォード）
・メイヌー（マンチェスターU）
・ライス（アーセナル）
・ロジャース（アストンビラ）
・ウォートン（クリスタルパレス）
▼FW
・ボーウェン（ウェストハム）
・カルバートルーウィン（リーズ）
・エゼ（アーセナル）
・フォーデン（マンチェスターC）
・ゴードン（ニューカッスル）
・ケーン（Bミュンヘン）
・マドゥエケ（アーセナル）
・パーマー（チェルシー）
・ラッシュフォード（バルセロナ）
・サカ（アーセナル）
・ソランキ（トットナム）