『名探偵コナン』1194話 白馬の追及をかわし真犯人にたどり着けるのか？
アニメ『名探偵コナン』の119４話「キッドVS白馬 青の玉座（アズール・スローン）（後編）」のあらすじと先行カットが到着した。
『名探偵コナン』は、青山剛昌による同名漫画のアニメ化作品。
高校生探偵・工藤新一は、謎の組織の手によって薬物で殺害されかける。命は取り留めたが子供の姿に変身してしまった新一は、正体を隠して江戸川コナンと名乗り、幼馴染の毛利蘭、その父親である探偵・毛利小五郎、少年探偵団たちと協力しながら様々な難事件に挑む。
1194話のあらすじはこちら。
＜1194話「キッドVS白馬 青の玉座（アズール・スローン）（後編）」＞
「青の玉座」を盗むために入った展示室で、遺体の第一発見者になってしまった怪盗キッド。コナンとの交渉の末、工藤新一に変装して事件解決のため協力することになる。キッド用に作られた防犯システムの中で、どのように犯行が行われたのか？ さらに今回、怪盗キッドを捕まえるための協力者として待機していた白馬とも、行動を共にすることに。何かと探りを入れてくる白馬の追及をかわし、二人は真犯人にたどり着けるのか？
＞＞＞『名探偵コナン』1194話の先行カットをすべてチェック！（画像5点）
（C）青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996
『名探偵コナン』は、青山剛昌による同名漫画のアニメ化作品。
高校生探偵・工藤新一は、謎の組織の手によって薬物で殺害されかける。命は取り留めたが子供の姿に変身してしまった新一は、正体を隠して江戸川コナンと名乗り、幼馴染の毛利蘭、その父親である探偵・毛利小五郎、少年探偵団たちと協力しながら様々な難事件に挑む。
＜1194話「キッドVS白馬 青の玉座（アズール・スローン）（後編）」＞
「青の玉座」を盗むために入った展示室で、遺体の第一発見者になってしまった怪盗キッド。コナンとの交渉の末、工藤新一に変装して事件解決のため協力することになる。キッド用に作られた防犯システムの中で、どのように犯行が行われたのか？ さらに今回、怪盗キッドを捕まえるための協力者として待機していた白馬とも、行動を共にすることに。何かと探りを入れてくる白馬の追及をかわし、二人は真犯人にたどり着けるのか？
＞＞＞『名探偵コナン』1194話の先行カットをすべてチェック！（画像5点）
（C）青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優