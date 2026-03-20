CANDY TUNE立花琴未、甥っ子との2ショット公開「優しい表情」「癒される」とファン絶賛
【モデルプレス＝2026/03/20】7人組アイドルグループ・CANDY TUNE（キャンディーチューン）の立花琴未が3月19日、自身のInstagramを更新。甥っ子との2ショットを披露し、話題となっている。
【写真】ふるっぱー妹グル「優しい表情」甥っ子との2ショット公開
立花は「甥っ子くんに会いに行ったよ！」と報告し、横になっている甥を優しくのぞき込む姿や、抱っこする様子を公開。「天使すぎてずーっとめろめろだよ…」とすっかり心奪われた様子で、同グループの楽曲「HAPPY BOUNCE BIRTHDAY」の略称である「はぴばう」という言葉を添えて、甥の誕生を祝福している。また、この投稿には同グループのメンバーである福山梨乃も反応。赤ちゃんとハートの絵文字でコメントしており、グループ内の仲の良さがうかがえる交流も見られた。
この投稿には「優しい表情が素敵」「最高に癒される」「幸せな2ショット」「こんな可愛い叔母がいて甥っ子が羨ましい」「メンバーの交流が嬉しい」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】ふるっぱー妹グル「優しい表情」甥っ子との2ショット公開
◆立花琴未、天使すぎる甥っ子との2ショット公開
立花は「甥っ子くんに会いに行ったよ！」と報告し、横になっている甥を優しくのぞき込む姿や、抱っこする様子を公開。「天使すぎてずーっとめろめろだよ…」とすっかり心奪われた様子で、同グループの楽曲「HAPPY BOUNCE BIRTHDAY」の略称である「はぴばう」という言葉を添えて、甥の誕生を祝福している。また、この投稿には同グループのメンバーである福山梨乃も反応。赤ちゃんとハートの絵文字でコメントしており、グループ内の仲の良さがうかがえる交流も見られた。
◆立花琴未の投稿に反響
この投稿には「優しい表情が素敵」「最高に癒される」「幸せな2ショット」「こんな可愛い叔母がいて甥っ子が羨ましい」「メンバーの交流が嬉しい」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】