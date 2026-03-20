「今日好き」榊原樹里（じゅり）、ミニワンピから美脚スラリ「大人っぽくて素敵」「スタイル良くて憧れる」の声
【モデルプレス＝2026/03/20】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた榊原樹里（さかきばら・じゅり）が3月19日、自身のInstagramを更新。ミニワンピースのコーディネートを公開した。
【写真】「今日好き」19歳美女「スタイル良くて憧れる」ミニワンピから美脚スラリ
榊原は「ここのカフェ好きでよく来ちゃう」とコメントし、スイーツやドリンクが並ぶテーブルを前にしたカフェ店内での写真や洋風の建物をバックにした屋外でのショットを公開。黒いミニワンピースにグレーのジャケットを羽織ったコーディネートで、ロングブーツを履いた美しい脚をのぞかせている。
この投稿に、ファンからは「大人っぽくて素敵」「おしゃれなカフェの雰囲気にぴったり」「スタイル良くて憧れる」「絵になる」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。榊原は「卒業編2025inソウル」「卒業編2025inシンガポール」などに参加していた。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」19歳美女「スタイル良くて憧れる」ミニワンピから美脚スラリ
◆榊原樹里、ミニワンピコーデ公開
榊原は「ここのカフェ好きでよく来ちゃう」とコメントし、スイーツやドリンクが並ぶテーブルを前にしたカフェ店内での写真や洋風の建物をバックにした屋外でのショットを公開。黒いミニワンピースにグレーのジャケットを羽織ったコーディネートで、ロングブーツを履いた美しい脚をのぞかせている。
◆榊原樹里の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「大人っぽくて素敵」「おしゃれなカフェの雰囲気にぴったり」「スタイル良くて憧れる」「絵になる」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。榊原は「卒業編2025inソウル」「卒業編2025inシンガポール」などに参加していた。（modelpress編集部）
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