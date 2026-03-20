タレントの上田まりえさんが3月19日、自身の公式Xを更新。東京都内の路上で災難に遭ったことを報告しました。



【写真】元・日テレアナウンサーを不快にさせた男性の行動

上田さんが東京・青山の狭い歩道を歩いていたときのこと。向こうから歩きたばこをする男性がやってきました。上田さんはたばこの火や煙が自身の服につかないようにと「精一杯体を反らしながら」すれ違った瞬間、男性は「ブッッ！」。音の正体は大きなおなら。



驚いた上田さんは「低く鋭い、まごう方もない屁の音」「布が裂けたのかと思うくらいの破裂音」と冷静に表現しながらも、「たばこを避けようとして、すれ違い様に知らないおじさんのおならを浴びるだなんて」とショックを受けた様子。投稿することで気持ちを紛らわせようとしたようで、「なんとも言えない複雑な気持ちになったので、ポストさせてもらいました」とつづりました。



投稿は拡散。上田さんは投稿を更新し、「なぜか屁がぐんぐん伸びてる（困惑）」と予想外の反応の大きさに戸惑っているようです。



上田さんは2009年日テレに入社。2016年1月に退社後は、タレントやフリーアナウンサーとして活躍。2021年9月には日本語検定委員会の審議委員に就任。トーク力の高さでも多くのファンを引きつけています。また、2025年2月には歌手活動をスタート。ファーストデジタルシングル「はじまる」では作詞も担当。公式YouTubeチャンネルは「上田まりえ Marie Ueda」。