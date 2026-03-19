遠藤航不在も守田英正は招集されず…森保監督はボランチ想定4人の名前を挙げ「競争がある」
日本代表の森保一監督が19日、スコットランド代表とイングランド代表との国際親善試合に臨むイギリス遠征メンバー28人を発表した。足首負傷で長期離脱となったMF遠藤航が不在のボランチ争いでは、昨年3月のW杯最終予選を最後に代表から遠ざかっているMF守田英正が引き続き選出されなかった。
守田は今季前半戦、所属先のスポルティングで出場機会が減少し、昨年9〜11月の代表活動はいずれも招集外。森保一監督は昨年11月のメンバー発表会見で「まだまだコンディションが上がり切っていないという判断で招集していない」と理由を説明していた。その後、守田は今年に入ってスポルティングで定位置を掴み、直近の公式戦では先発出場を継続。欧州CLではクラブ史上初のベスト8に導いていたが、1年ぶりの代表復帰とはならなかった。
森保監督はメンバー発表会見の質疑応答で守田について問われ、「守田のプレーについては毎節私自身もコーチングスタッフも確認している。CLで日本人で残っているのは守田と伊藤(洋輝/バイエルン)だけ。(欧州CLラウンド16の)ボデ・グリムトとの試合でも70分弱プレーしており、彼のパフォーマンス、素晴らしいチームでプレーをしていることも把握はしている」と述べつつも、ボランチ争いの中で招集外になったことを明かした。
森保監督は遠藤不在のボランチ候補として選出した鎌田大地、佐野海舟、{田中碧}}、藤田譲瑠チマの4人の名前を挙げ、「すでに5大リーグでプレーしている選手がいる」と高く評価。その上で守田の招集外について「彼も代表にいておかしくない選手で、W杯予選を踏まえると彼を中心になってW杯に導いた選手だということもわかっているが、そこにも競争があるということで見ていかないといけない。彼の戦術理解で言えば、試すというよりもいつでも戦力として代表に入ってこられるだけの力があるという点は評価しつつも、全体の競争のバランスを見ている」と説明した。
(取材・文 竹内達也)
守田は今季前半戦、所属先のスポルティングで出場機会が減少し、昨年9〜11月の代表活動はいずれも招集外。森保一監督は昨年11月のメンバー発表会見で「まだまだコンディションが上がり切っていないという判断で招集していない」と理由を説明していた。その後、守田は今年に入ってスポルティングで定位置を掴み、直近の公式戦では先発出場を継続。欧州CLではクラブ史上初のベスト8に導いていたが、1年ぶりの代表復帰とはならなかった。
森保監督は遠藤不在のボランチ候補として選出した鎌田大地、佐野海舟、{田中碧}}、藤田譲瑠チマの4人の名前を挙げ、「すでに5大リーグでプレーしている選手がいる」と高く評価。その上で守田の招集外について「彼も代表にいておかしくない選手で、W杯予選を踏まえると彼を中心になってW杯に導いた選手だということもわかっているが、そこにも競争があるということで見ていかないといけない。彼の戦術理解で言えば、試すというよりもいつでも戦力として代表に入ってこられるだけの力があるという点は評価しつつも、全体の競争のバランスを見ている」と説明した。
(取材・文 竹内達也)