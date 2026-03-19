あの伝説の作品も！ 全77作品・大人気アニメを一挙配信！ テレ東アニメYouTubeチャンネルがリニューアル

新しく「テレ東アニメ」「テレ東アニメKids」の2つのチャンネルが誕生しました。

また全77作品の一挙配信や大人気番組の配信特別企画等、リニューアル記念の豪華7大企画がスタート！

アニメ愛が溢れる、盛り沢山のコンテンツを心ゆくまでお楽しみください！

「テレ東アニメ」チャンネル：

ライトからコアまで、幅広いアニメファンに楽しんでいただけるチャンネル運営を行ってまいります。大人気作品の一挙配信や見逃し配信等、テレ東で放送している（してきた）アニメ作品のコンテンツを大幅に拡充します。

またここだけでしか観られない、声優キャストが出演するオリジナル番組の配信や、アニメイベントのライブ配信も実施予定です。

テレ東アニメ：https://www.youtube.com/channel/UC0OXPEQRKArB_EVyFMwDbAQ

「テレ東アニメKids」チャンネル：

幼児～小学生をメインターゲットとし、テレ東で放送中のキッズ向けアニメ作品、関連番組を中心にコンテンツをラインナップします。

親御さんもお子様と一緒に安心して楽しめるチャンネルです！ ぜひ家族でお楽しみください。

テレ東アニメKids：https://www.youtube.com/channel/UCuhWqrSSm2WgXaq5cs6o0LA

そしてこの度、リニューアル記念として豪華7大企画の実施が決定しました！

人気作品を一挙配信！ テレ東アニメPickUp

不朽の名作から話題の最新作まで、テレ東で放送してきた77本の人気アニメから選りすぐりのエピソードを1話だけピックアップ！ 期間限定で一挙配信します！

思い出の作品や、新しい推しのキャラクターに出会えるかも？ 作品は毎日追加されていきますので、ぜひこの機会にお楽しみください！

配信スケジュール

本日（3月19日）から11日間・毎日7作品を公開！

※各作品は公開から2週間の期間限定となります。チャンネル登録をしてお見逃しなく！

3月19日（木） のラインナップ（作品初回放送年、以下同）

赤ずきんチャチャ 第1話「お騒がせ魔法使い登場」（1994）

新世紀エヴァンゲリオン 第1話「使徒、襲来」（1995）

爆走兄弟 レッツ＆ゴー!! 第45話「烈の裏切り!? ソニックVSマグナム」（1996）

スレイヤーズNEXT 第25話「死せる者の魂！リナ最後の決断！」（1996）

機動戦艦ナデシコ 第23話「『故郷』と呼べる場所」（1996）

テレビアニメ「ポケットモンスター」シリーズ

・ポケットモンスター（1997） 第1話「ポケモン!きみにきめた!」

・ポケットモンスター アドバンスジェネレーション（2002） 第1話「新たなる大地!新たなる冒険!!」

・ポケットモンスター ダイヤモンド・パール （2006） 第1話「旅立ち!フタバタウンからマサゴタウンへ!」

・ポケットモンスター ベストウイッシュ（2010） 第1話「イッシュ地方へ!ゼクロムの影!!」

・ポケットモンスター XY（2013） 第1話「カロス地方にやってきた!夢と冒険のはじまり!!」

・ポケットモンスター サン＆ムーン （2016） 第1話「アローラ!はじめての島、はじめてのポケモンたち!!」

・ポケットモンスター（2019） 第1話「ピカチュウ誕生！」

・ポケットモンスター（2023） 第1話「はじまりのペンダント 前編」

少女革命ウテナ 第1話「薔薇の花嫁」（1997）

3月20日（金） のラインナップ

彼氏彼女の事情 第1話「彼女の事情」（1998）

キョロちゃん 第16話「宇宙人さん、いらっしゃい」（1999）

メダロット 第45話「強敵！エジプトの女王」（1999）

無限のリヴァイアス 第9話「ヴァイタル・ガーダー」（1999）

遊☆戯☆王デュエルモンスターズ 第129話「天空闘戯場 遊戯 vs 海馬」（2000）

ラブひな 冬「クリスマススペシャル～サイレント・イヴ～」（2000）

爆転シュート ベイブレード 第27話「灼熱のスコーピオン！」（2001）

3月21日（土） のラインナップ

ジャングルはいつもハレのちグゥ 第18話「スキスキおじいさんデラックス」（2001）

シスター・プリンセス 第20話「Christmas Love Destiny」（2001）

スクライド 第26話「夢」（2001）

テニスの王子様 第1話「王子様現る」（2001）

ヒカルの碁 第1話「永遠のライバル」（2001）

NARUTO‐ナルト‐ 第1話「参上！うずまきナルト」（2002）

カレイドスター 第50話「避けられない ものすごい 一騎打ち」（2003）

3月22日（日） のラインナップ

LAST EXILE 第2話「ルフト・ヴァンシップ」（2003）

ケロロ軍曹 第74話「あっと驚く～特別企画 ゲロゲロ30分 であります」（2004）

蒼穹のファフナー 第16話「朋友～おかえり」（2004）

スクールランブル 第23話「女の闘い！男の戦い！たたかい終わって…」（2004）

BLEACH 第58話「解放！ 黒き刃奇跡の力」（2004）

甲虫王者 ムシキング～森の民の伝説～ 第10話「少女と魔女」（2005）

アイシールド21 第58話「悪魔vs海の神」（2005）

3月23日（月） のラインナップ

ARIA The ANIMATION 第11話「その オレンジの日々を…」（2005）

銀魂 第72話「犬の肉球はこうばしい匂いがする／かもしれない運転でいけ」（2006）

ゼーガペイン 第13話「新たなるウィザード」（2006）

きらりん☆レボリューション 第28話「なななっ！ なーさん☆レボリューション!!」（2006）

ネギま！？ 第1話「「え～っ、いきなり31人って言われても！」byネギ」（2006）

NARUTO‐ナルト‐ 疾風伝 第595話「カカシVSオビト」（2007）

天元突破グレンラガン 第8話「あばよ、ダチ公」（2007）

3月24日（火） のラインナップ

ハヤテのごとく！ 第48話「ヒナ♡ラブ」（2007）

ながされて藍蘭島 第10話「雨だって、友だち!」（2007）

絶対可憐チルドレン 第9話「容姿端麗！あたしたちがオトナに！？」（2008）

夏目友人帳 陸 第八話「いつかくる日」（2008）

イナズマイレブン 脅威の侵略者編 第52話「復活の爆炎！」（2008）

みなみけ おかえり 第2話「オレも」（2009）

咲-Saki- 第19話「友達」（2009）

3月25日（水） のラインナップ

FAIRY TAIL 第122話「手をつなごう」（2009）

ジュエルペット てぃんくる☆ 第52話「３つの願いにドッキ☆ドキ！」（2010）

荒川アンダー ザ ブリッジ 第5話「5 BRIDGE」（2010）

神のみぞ知るセカイ 第7話「Shining Star」（2010）

SKET DANCE 第17話「スケッチブック」（2011）

プリティーシリーズ

・プリティーリズム・オーロラドリーム 第50話「新プリズムクイーン誕生！」（2011）

・プリティーリズム・ディアマイフューチャー 第50話「未来の私がいっちばーん！」（2012）

・プリティーリズム・レインボーライブ 第26話「虹を呼ぶハッピーレイン」（2013）

・プリパラ 第12話「はばたけ、そふぃ！」（2014）

・アイドルタイムプリパラ 第50話「夢のツバサで飛べマイドリーム！」（2017）

・キラッとプリ☆チャン 第151話「イルミナージュクイーン！マスコットの奇跡ッチュ！」（2018）

・ワッチャプリマジ！ 第50話「キミがあたしにかけた魔法」（2021）

ゆるゆり 第5話「あかりとかミンミンゼミとかなく頃に」（2011）

3月26日（木） のラインナップ

新テニスの王子様 第1話「王子様の帰還」（2012）

這いよれ！ニャル子さん 第5話「大いなるXの陰謀」（2012）

織田信奈の野望 第6話「墨俣一夜城」（2012）

となりの怪物くん 第1話「となりの吉田くん」（2012）

アイカツ！シリーズ

・アイカツ！ 第177話「未来向きの今」（2012）

・アイカツスターズ！ 第71話「さよなら、小春ちゃん！？」（2016）

・アイカツフレンズ！ 第41話「ラブミーゾーンを解き放て！」（2018）

・アイカツオンパレード！ 第10話「アイカツ！トップガン！」（2019）

・アイカツプラネット！ 第4話「やまとなでしこロック変化」（2021）

闇芝居 おじさんの気まぐれセレクション（2013）

ダイヤのA 第71話「9月の空の下」（2013）

3月27日（金） のラインナップ

弱虫ペダル 第36話「最強最速」（2013）

妖怪ウォッチ 第47話「妖怪軍師ウィスベェ」（2014）

Wake Up, Girls！ 第12話「この一瞬に悔いなし」（2014）

異能バトルは日常系のなかで 第7話「覚醒＜ジャガーノートオン＞」（2014）

おそ松さん 第14話「実松さん 第九話 / UMA探検隊 /チョロ松事変」（2015）

けものフレンズ 第11話「せるりあん」（2017）

BORUTO-ボルト- 第65話「父と子」（2017）

3月28日（土） のラインナップ

異世界食堂 第1話「ビーフシチュー / モーニング」（2017）

ブラッククローバー 第73話「王撰騎士団（ロイヤルナイツ）選抜試験」（2017）

キャプテン翼 第37話「スカイラブ・ハリケーン！」（2018）

KING OF PRISM -Shiny Seven Stars- 第12話「Shiny Seven Stars Forever!」（2019）

ミュークルドリーミー 第24話「パワーアップな文化祭」（2020）

PUI PUI モルカー 第2話「銀行強盗をつかまえろ！」（2021）

SHAMAN KING 第33話「恐山ル・ヴォワール quatre4」（2021）

3月29日（日） のラインナップ

フルーツバスケット The Final 第11話「さようなら」（2021）

オッドタクシー 第1話「変わり者の運転手」（2021）

SPY×FAMILY MISSION：15「新しい家族」（2022）

邪神ちゃんドロップキックX 第5話「愛し愛され3000万」（2022）

僕とロボコ 第1話～第5話（2022）

30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい 第1話（2024）

怪獣8号 第10話「曝露」（2024）

大人気バラエティー番組とのコラボ企画が実現！

アニメソング歌うま王 THEカラオケ☆バトル コラボSP

元祖カラオケ採点番組「THEカラオケ☆バトル」とのコラボ企画！

新星から過去に出演した歌うまシンガーまで、最強のアニソン王を決める熱いバトルを、スタジオから4時間ライブ配信でお届けします！

アニソン尽くしの一夜の決戦をお見逃しなく！

3/28（土） 18:00 ~ 22:00（予定） テレ東アニメChにてライブ配信

MC：林勇、古旗笑佳（テレビ東京アナウンサー）、ほか

伊集院光＆佐久間宣行の勝手に「テレ東批評」

~テレ東アニメYouTubeリニューアル記念SP~

テレ東アニメYouTubeリニューアルを記念して、伊集院光＆佐久間宣行の勝手に「テレ東批評」が登場！ゲストに天津飯大郎をお迎えし、好きだった・印象に残っている懐かしのテレ東放送アニメを振り返りつつ、これからスタートする4月クール作品で気になる作品をピックアップ、好き放題に語ります！

伊集院光＆佐久間宣行の勝手に「テレ東批評」 ~テレ東アニメYouTubeリニューアル記念SP~

3/31(火) テレ東アニメChにて配信予定

出演者：伊集院光、佐久間宣行、中根舞美（テレビ東京アナウンサー）

ゲスト：天津飯大郎

「テレ東アニメKids」では限定特番が目白押し！

「ポケモンとどこいく！？」 「トミプラワールド のりのりタイムズ!!」特別企画

日曜日の朝を盛り上げる2つの大人気番組の特別企画を実施！

■「ポケモンとどこいく！？」特別企画（3/31配信予定）

アニポケ最終決戦直前！「ポケモンとどこいく！？」メンバーが集結し、名場面トークやアニメに登場するポケモンたちでの特別バトルで大盛り上がり！

ここでしか見られない「ポケどこ」スペシャル企画をお楽しみに！

■「トミプラワールド のりのりタイムズ!!」特別企画（3/31配信予定）

電車VSクルマ、どっちがカッコいい！？

「のりのりタイムズ」特別企画では、ティーくん＆プラくんが超人気のりものを引っさげてガチ対決！

小島のりおのギャグショーや、のりものクイズなど、楽しいコーナーが盛りだくさん！

のりもの好きにはたまらない特別企画をお見逃しなく！

「アニもり！」放送開始直前スペシャル（4/5配信予定）

“アニメのテレ東”が贈る、新オムニバスショートアニメプロジェクト「アニもり！」のスタート記念特番を限定配信！

※特番概要※

4月12日（日）から放送がスタートする「アニもり！」。それに先駆けて、ナビゲーターの上原りさがショートアニメ4作品を大紹介！また、視聴者やキャラクターに自分の事をもっとよく知ってもらうために用意された、“アニもり！カプセル”に隠された数々のミッションに体当たりで挑戦！この番組を見れば、「アニもり！」のすべてがまるわかり！！

AnimeJapan 2026テレ東ブース生配信

テレ東ブースから2日間ぶっ通しの生配信を敢行！「あにレコTV」公開収録をノーカットでお届けするほか、アニメ専門CSチャンネル・AT-Xから「マヂラブのマヂでラブになるTV」も参戦！

両番組がタッグを組み、開場から閉場まで2日間まるまる、会場の熱狂を余すところなくお届けします！

※「あにレコTV」概要※

MCは少年マンガ雑誌をくまなく読んでいるNON STYLE井上裕介とドラマや舞台、声優としても活躍する俳優 美山加恋！

番組を飛び出してテレ東ブースのメインステージから、アニメ界の豪華ゲストを迎えて様々なアニメ最新情報をたっぷりお届けしちゃいます！

※「マヂラブのマヂでラブになるTV」概要※

『マヂラブTVプレゼンツ・勢いでAnimeJapanに来たら生配信が決まった件』と題して

番組最多出演・オダウエダ 植田が生配信でお届け！2日通して合計約500分の配信をやり切れるのか！！！是非見守ってください！

豪華プレゼントが当たる！ フォロリポキャンペーン

対象のXポストを引用リポストで、「あにレコTV」公開収録作品のキャストサイン入りポスターを各作品1名様にプレゼント！

■ 応募手順：

１．「テレ東アニメ」公式X をフォロー

２．固定されている該当のポストを引用リポスト、その際に欲しいポスターの作品名を記載



対象のステージ作品、キャストサインはこちら！（敬称略）

「ひみつのアイプリ」

サイン：藤寺美徳、平塚紗依

「おねがいアイプリ」

サイン：小川華果、叶矢りか

「左ききのエレン」

サイン：千葉翔也、内山夕実

「キルアオ」

サイン：三瓶由布子

「ホテル・インヒューマンズ」

サイン：小林裕介、白浜灯奈乃、羊宮妃那

「ダイヤのA actⅡ -Second Season-」

サイン：逢坂良太、島粼信長、櫻井孝宏

「手札が多めのビクトリア」

サイン：安済知佳、若山詩音、阿座上洋平

「LIAR GAME」

サイン：仁見紗綾、大塚剛央、中谷一博

「新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！」

サイン：渡辺久美子、小桜エツコ、あの、福田雄一

※内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

4月以降も魅力的なコンテンツを沢山公開していきますので、是非チャンネル登録をしてお楽しみください。

テレ東アニメ：https://www.youtube.com/channel/UC0OXPEQRKArB_EVyFMwDbAQ テレ東アニメKids：https://www.youtube.com/channel/UCuhWqrSSm2WgXaq5cs6o0LA

著作表記 ＜77作品＞ ＜77作品＞

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