【「ギャル嫁の秘密」4巻】 3月19日 発売 価格：814円

「ギャル嫁の秘密」4巻書影

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コアミックスは、「ギャル嫁の秘密」4巻を3月19日に発売する。価格は814円。また、発売を記念して、全国の書店でフェアを実施する。

「ギャル嫁の秘密」は、クドゥー氏による作品。"ギャル嫁"の冬雪と同僚である夫のラブラブ生活が描かれる。4巻では、酔った冬雪が“ラブリーなメイド服”で甘々なお出迎えをしたり、イチャイチャ耳かきやマッサージをするなど、ラブラブぶりが加速する。

また、4巻の発売を記念し、全国の書店およそ380店舗でフェア企画を開催。参加書店にて、本作のコミックスを購入した人に「冬雪のクーデレカード（全3種）」が配布される。フェアの期間は3月19日から、各書店取り扱い終了までとなる。

□対象店舗リスト

特典サンプル

※数量限定、先着順での配布となります。

※『ギャル嫁の秘密』1冊購入につき、1枚配布となります。

※配布方法は配布店舗の状況等により異なる場合がございます。

※特典の配布状況については、ご希望の対象書店にてお問合せ下さい。

【「ギャル嫁の秘密」4巻 あらすじ】

“ギャル嫁”の冬雪が同僚 でもある夫・太陽に職場 で見せるのは常にクール な姿。しかし、家では 酔った冬雪が“ラブリー なメイド服”で甘々なお 出迎え！？ イチャイ チャ耳かきやマッサージ で2人のラブラブ生活は さらに加速！

(C)クドゥー／COMISMA INC.