リュックと添い寝ごはんが、2月25日にリリースした4thアルバム『生きるは愛』の収録曲より、「会社員」のMVを公開した。

「会社員」は、会社員を経験したことがない松本が「もしも自分が会社員だったら…」という着想から生まれた楽曲だという。会社という窮屈な場所から商店街を駆け抜け、「会社員の“家に直帰!”」をテーマに家で過ごす”時間が有る事”こそが何よりも豊かで、贅沢であることを歌った、南米の雰囲気が漂う愉快でアッパーな日常讃歌に仕上がっているとのこと。

MVでは、バンド初の試みとして松本が自ら企画を担当し、お笑いコンビである男性ブランコ・平井まさあきが出演。松本が平井に直接オファーをし、出演が実現した。会社員に扮した平井が商店街を駆け抜ける様子をワンカットで撮影し、すれ違う通行人役として男性ブランコのコントや漫才に登場するキャラクターに扮したリュックと添い寝ごはんのメンバーも出演している。そのほかにも、松本が男性ブランコへのリスペクトを込め、細かなギミックが散りばめられているという。

◆ ◆ ◆

◾️男性ブランコ・平井まさあき コメント

こんにちは、芸人を生業としています男性ブランコ平井です。

今回、生まれて初めてMVに出演させていただきます。その生初（うはつ）のMVがあの『リュックと添い寝ごはん』の曲だなんて感激のマグマが大噴出です。この『会社員』という楽曲を聴くと、日々の大変なことや、どうにもならないこと、そんなことたくさんあるのだけれど、あるのはわかっているのだけれど、それは消せないんだけれど、それもこれも全部抱きしめて、ほんのちょびりと楽しいことがあったら大丈夫だなあ、と思えます。僕の必死ランがこの楽曲の素晴らしさを伝える一助になっていることを祈ります。

僕も大好きなこの『会社員』ぜひ何度も観て聴いていただきたいです。

◆ ◆ ◆

◾️松本ユウ コメント

「平井さんをMVで走らせたい！」

僕がこの曲を作るときにずっと口にしていた言葉です。日常の中にある細やかな感情を言葉にネタに昇華されている男性ブランコにずっとシンパシーを感じていました。この曲を映像としてイメージした時に平井さんが商店街を駆け抜けていく映像ばかり浮かんできました。

それくらい男性ブランコを主軸にこの曲を制作していました。

“会社員”では

家で過ごす”時間が有る事”こそが

豊かで、贅沢であることを歌っています。

何よりも普段からお世話になっている平井さんとご一緒できたことが嬉しいです。

渾身のMV是非たくさんご覧ください！！

◆ ◆ ◆

◾️4thアルバム『生きるは愛』 2026年2月25日（水）リリース

▼通常盤[CD] VICL-66120 価格：\3,300（税込）

商品詳細：https://sleeping-rices.com/discography/5086/

購入：https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VICL-66120.html IGTプレオーダー：https://itunes.apple.com/jp/album/id1869536053?app=itunes&ls=1 ◆先行配信「Life is beautiful」

2026年2月4日（水）リリース

配信URL：https://jvcmusic.lnk.to/Lifeisbeautiful ▼収録曲

1.Life is beautiful

2.満漢全席

3.クラクションレイニーブルース

4.恋煩い

5.会社員

6.灯火(カンテレ×FODドラマ『未恋〜かくれぼっちたち〜』主題歌)

7.敵いませんかね

8.タイムマシン

9.風は山から

10.冬になって

11.渇き

12.ネットルーザー ▼チェーン別オリジナル特典

・TOWER RECORDS全国各店、TOWER RECORDS ONLINE：“生活のしるしカード”A

・Amazon.co.jp：“生活のしるしカード”B

・楽天ブックス：“生活のしるしカード”C

・VICTOR ONLINE STORE：“生活のしるしカード”D

※Amazon.co.jp、楽天ブックスでは、特典つき商品のカートがアップされます。特典をご要望のお客様は特典つき商品をお買い求めください。

※一部お取扱いの無い店舗等もございますので、詳しくはお近くの店舗へお問い合わせください。

※上記各特典ともに数に限りがございます。お早めのご予約をお願いします。

※特典対象店舗は順次追加となることがございます。

※特典の内容・デザインは予告なく変更する場合がございます。

※確実に入手をご希望の方は、事前に各店舗へご確認いただくことをお奨めいたします。

◾️＜リュックと添い寝ごはん New Album release Live「生きるは愛」＞ 2026年4月29日（水・祝）東京・Zepp Shinjuku

開場 17:00 / 開演 18:00 チケット料金：前売 4,800円（税込）

※オールスタンディング / 整理番号付き/ 未就学児入場不可 / 全会場ドリンク代別途必要 ▼チケット詳細

https://sleeping-rices.com/schedule/5079/