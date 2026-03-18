日本ケンタッキー・フライド・チキン（横浜市西区）が展開するケンタッキーフライドチキンが、2025年11月に登場した「ケンタの鶏竜田バーガー」を、3月25日から数量限定で復活販売します。

【画像】「まじか！」 これが「伝説のバーガー」の新味です！

「ケンタの鶏竜田バーガー」は、鶏モモ一枚肉の厚みとジューシーさに、マヨソースやショウガのアクセントが合わさった一品です。発売から1週間で約100万個を売り上げ、早期完売した「伝説のバーガー」で、販売終了後もSNSでは「鶏竜田バーガーがないと寂しい」「夢に出てくるほど忘れられない」「もう一度食べたい」など、再販要望が殺到したとのこと。

また、今回の復活に合わせ、新たに「ケンタの鶏竜田バーガー香味ネギソース」も発売されます。ジューシーな竜田揚げのポテンシャルを最大限に引き出す和風の味わいで、甘酸っぱいしょうゆベースに、ネギとショウガの爽やかな香りを効かせた特製ソースを使用しています。

価格は、「ケンタの鶏竜田バーガー」の単品が540円（以下、税込み）、ケンタの鶏竜田バーガー、ポテト（S）、ドリンク（M）がセットになった「ケンタの鶏竜田バーガーセット」が950円、ケンタの鶏竜田バーガー、オリジナルチキン、ポテト（S）、ドリンク（M）がセットになった「ケンタの鶏竜田バーガーよくばりセット」が1250円。

「ケンタの鶏竜田バーガー香味ネギソース」の単品が590円、ケンタの鶏竜田バーガー香味ネギソース、ポテト（S）、ドリンク（M）がセットになった「ケンタの鶏竜田バーガー香味ネギソースセット」が1000円、ケンタの鶏竜田バーガー香味ネギソース、オリジナルチキン、ポテト（S）、ドリンク（M）がセットになった「ケンタの鶏竜田バーガー香味ネギソースよくばりセット」が1300円です。

数量限定のため、なくなり次第終了。一部店舗を除く全国のケンタッキーで販売されます。

SNSの再販要望の声を受け、同社は「こうしたファンの皆さまからの圧倒的な愛にお応えし、終売からわずか3カ月という異例のスピードで再販を決定しました」とコメント。さらに、「前回体験できなかった方も、あの感動をもう一度味わいたい方も、ぜひこの機会をお見逃しなく」とアピールしています。