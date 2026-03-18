この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

キャンピングトレーラーYouTuberのばもが運営するYouTubeチャンネル「ばものばもろぐフィールドチャンネル」が、「【車中泊レビュー】道の駅 日義木曽駒高原｜大型車でも停めやすい？」と題した動画を公開した。

動画では、長野県木曽郡木曽町にある「道の駅 日義木曽駒高原」を訪れ、車中泊のしやすさをレビュー。大型車ユーザーの視点から、駐車場の広さや設備の充実度を解説している。

温泉施設から道の駅へ向かったばも氏は、到着してすぐその広さに言及。「ちょっとしたサービスエリアみたいな感じ」と第一印象を語った。駐車場は広大で、トレーラーのような大型車でも安心して利用できるスペースが確保されている。

敷地内には24時間利用可能なトイレやEVの充電器も完備。周辺の道路は交通量も少なく静かで、車中泊をする上で快適な環境が整っていると評価した。一部に傾斜はあるものの「そんな気にならない」レベルだという。

ばも氏は、駐車場の広さ、設備の充実、静かな環境といった点から、同所は車中泊に適した場所だと結論付けた。特に、大型車やキャンピングトレーラーのユーザーにとって、貴重な休憩スポットとなりそうだ。

YouTubeの動画内容

00:21

長野県木曽町「道の駅 日義木曽駒高原」に到着
00:35

サービスエリアのような広々とした駐車場
01:22

トレーラーも安心「大きい車も停まりやすい」
01:53

道路も静かで車中泊に最適と総括

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