指原莉乃さん（33）プロデュースの女性アイドルグループ「=LOVE(イコールラブ)」の「みりにゃ」こと大谷映美里さん（28）が自身のインスタグラムを更新。ミニスカートにニーハイで絶対領域を披露する春コーデを公開し話題となっています。



【写真】「かわいすぎ！」大谷映美里さんの超ミニ丈コーデ

「私服！かわいいでしょ」と書き出し、オフショットを5枚アップ。春らしい淡いピンクのセーターに、太ももの付け根近くまでがオープンになったドットのミニスカート、レース状の白いニーハイというガーリーな春コーデで登場しました。



また毛先をふんわりと巻いたハーフツインのヘアスタイルで「久しぶりにハーフツインしてもらった日」「ハーフツイン好きな人多い気がするけどどうなんだろ」とつづっています。



この投稿にコメントでは「かわいすぎ」「膝下長くて細くて異次元すぎる」「ボディーガード付けてください…」「脚の長さどうなってんの！？」「絶対領域にすらなってへん」「気づいたら鼻から赤い鼻水みたいなのが…」「なんちゅー格好」「こ、これは見ていいんですか、」などの声が寄せられました。