静岡市「プラモニュメント」17基目はすみや電器新社屋に設置。街灯モチーフで夜は実際に点灯
【プラモニュメント17基目】 3月17日 公開
静岡市葵区に本社を置く電器商社のすみや電器は、移転予定である同区神明町78の新社屋に「プラモニュメント」17基目を3月17日に設置、公開した。
モニュメントは電灯をプラモデルのランナー化したもので、電球やメーターボックスは実物と同じものを使用し、夜になると点灯する。ロッドや湾曲した部分などが細やかにパーツ化されており、すみや電器のロゴも再現されている。
「プラモニュメント」は静岡市が推進する、組み立て前の巨大なプラモデルをイメージして製造するモニュメント。これまでに郵便ポストや公衆電話、マグロ、徳川家康の甲冑などがプラモニュメントとして製造されている。
#プラモデル #静岡 #タミヤ #すみや電器- 【公式】株式会社すみや電器 (@sumiya_D1926) March 17, 2026
本日17台目のプラモニュメントのお披露目がありました
たくさん撮影いただいて嬉しいです
新社屋への移転が楽しみ‼️#プラモニュメント#静岡市プラモデル化計画#模型の世界首都 pic.twitter.com/seiu2Co9cW
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