【プラモニュメント17基目】 3月17日 公開

静岡市葵区に本社を置く電器商社のすみや電器は、移転予定である同区神明町78の新社屋に「プラモニュメント」17基目を3月17日に設置、公開した。

モニュメントは電灯をプラモデルのランナー化したもので、電球やメーターボックスは実物と同じものを使用し、夜になると点灯する。ロッドや湾曲した部分などが細やかにパーツ化されており、すみや電器のロゴも再現されている。

「プラモニュメント」は静岡市が推進する、組み立て前の巨大なプラモデルをイメージして製造するモニュメント。これまでに郵便ポストや公衆電話、マグロ、徳川家康の甲冑などがプラモニュメントとして製造されている。

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