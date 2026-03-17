Ｔｒａｉｌｈｅａｄ Ｇｌｏｂａｌ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ<3358.T>がこの日の取引終了後に、伊藤ハム米久ホールディングス<2296.T>傘下で生ラーメンを中心とするチルド麺の製麺会社である菊水（北海道江別市）と製造委託契約を締結し、生麺の受託製造（ＯＥＭ）を開始すると発表した。



Ｔｒａｉｌ子会社のワイエスフードが福岡県に保有する生産工場を活用し、４月下旬から菊水ブランド製品の製造を行うとしており、供給はまず九州・中四国エリアを対象として開始し、需要動向や供給体制の整備状況を踏まえて、段階的に供給エリアの拡大を検討するという。年間ベースで１億円規模から事業を開始する予定で、取扱数量の増加を通じて、将来的にはグループの収益の柱の一つとして育成する。なお、同件による２６年３月期業績への影響は軽微としている。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS