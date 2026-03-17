【脳トレ】「72×11」を1分で解けると快感！ 「挟む」だけの魔法の公式を使ってみよう
知っているだけで計算スピードが劇的に変わる「脳トレ算数クイズ」！
今回は一見複雑そうに見える2桁の掛け算。しかし、特定の数字の組み合わせには「裏ワザ」が存在します。ぜひ、考えてみてください。
72 × 11 = ?
ヒント：7と2を足した数字を、ある場所に「挟む」だけです。
答えを見る
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▼解説
「2桁の数 × 11」の計算には、次のような驚きの法則があります。
1. 掛ける数（72）の「7」と「2」を離して置く
2. 2つの数字を足した「7 + 2 = 9」をその間に挟む
これだけで、答えの「792」が完成します！
※足した合計が10を超える場合（例：85×11）は、10の位を繰り上げるだけでOKです。
このように、数字の並びに注目した「解法のパターン」を知っておくと、複雑な計算もパズル感覚で楽しく解くことができますね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は一見複雑そうに見える2桁の掛け算。しかし、特定の数字の組み合わせには「裏ワザ」が存在します。ぜひ、考えてみてください。
問題：□に入る数字は？次の計算を、できるだけ頭の中だけで解いてみましょう。
72 × 11 = ?
ヒント：7と2を足した数字を、ある場所に「挟む」だけです。
答えを見る
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正解：792正解は「792」でした。
「2桁の数 × 11」の計算には、次のような驚きの法則があります。
1. 掛ける数（72）の「7」と「2」を離して置く
2. 2つの数字を足した「7 + 2 = 9」をその間に挟む
これだけで、答えの「792」が完成します！
※足した合計が10を超える場合（例：85×11）は、10の位を繰り上げるだけでOKです。
このように、数字の並びに注目した「解法のパターン」を知っておくと、複雑な計算もパズル感覚で楽しく解くことができますね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)