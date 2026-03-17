3月16日、アイドルグループ「Aぇ! group」が主演を務める映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』の予告映像が公開された。映像には、グループを脱退した元メンバーの草間リチャード敬太が登場し、注目を集めている。

赤塚不二夫氏のギャグ漫画『おそ松くん』シリーズを原作にした同作は、Aぇ! groupの5人と関西ジュニアの西村拓哉が主演を務め、2026年1月に公開される予定だった。ただ、思わぬトラブルに見舞われた。

「2025年10月に草間さんが公然わいせつの疑いで逮捕され、活動休止することになったのです。さらに、11月には1年ほど前から精神疾患を患っていることを明かし、グループからの脱退を発表。一時は映画のお蔵入りも危ぶまれましたが、6月12日に延期して公開することになりました。今回、Aぇ! groupの新曲『でこぼこライフ』が主題歌に起用されることが明らかになったのです」（スポーツ紙記者）

予告映像では、コミカルな芝居をするメンバーの振り切った姿が公開された。Xでは、

《リチャ〜って叫びそうになったわ〜》

《リチャくんが写ってるのも嬉しい！》

など、草間の姿に安堵する声があがっている。一方で、

《映ってはいるのに歌ってはいないリチャ、、》

といった複雑な心境を抱く声も見受けられる。

「草間さんは、原作を再現した前髪を短く切りそろえたマッシュルームカットでした。撮影がおこなわれたのは騒動前とはいえ、草間さんは10月以降、公の場に姿を見せておらず、5カ月ぶりに彼の姿を映像で見られたことを喜ぶファンも多かったのでしょう。また、奇抜な髪型でコミカルに“激変”した姿も、微笑ましく感じたようです」（芸能記者）

主題歌には、グループの新曲が選ばれ、ファンの期待も高い。ただ、この曲に不安な点もあるようだ。

「Aぇ! groupは2月にアルバム『Runway』をリリースしましたが、こちらは草間さんが脱退した4人体制での曲が収録されていました。今回発表された新曲『でこぼこライフ』は映画のタイアップですが、ファンの間では、4人体制の曲ではないかと考える人もいるようです。5人で出演した映画で、主題歌に草間さんの声が入っていない“異例の扱い”になることを懸念したのでしょう」（同前）

今回の映画は、ファンにとって忘れられない作品になりそうだ。