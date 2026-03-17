限定って聞いてないよ！「まさかの公認グッズが100円！」今ゲットしたい100均コラボグッズ

「名探偵コナン」ファンの皆さんに朗報！なんと現在ダイソーでは「名探偵コナン」のグッズが、新作として登場しています！しかも、ダイソーでしか手に入らない完全オリジナルグッズ。売り切れてしまう前にチェックしておきましょう。今回は筆者も気になって購入した文具を2点ご紹介。ぜひ参考にしてみてくださいね！

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商品情報

商品名：名探偵コナン メモ帳、名探偵コナン 三色ボールペン コナン

価格：各￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4987646345381、4987646345213

売り切れ前にチェック♡ダイソー×「名探偵コナン」のコラボグッズは見逃せない！

「名探偵コナン」のファンの皆さん、朗報です！ダイソーの新作として、「名探偵コナン」のグッズが登場しました！

こちら、なんとダイソーのオリジナル商品とのこと！ダイソーでしか手に入れることができない貴重なアイテムです。

かなりたくさんの種類の商品が展開されていたのですが、今回は文具に絞って購入してきました。

まず最初にご紹介するのが『名探偵コナン メモ帳』。

あらゆるシーンであると便利なメモ帳が、名探偵コナンオリジナルデザインで登場です。

しかも、なんと110円（税込）！この価格で公認グッズが買えるのはダイソーだけです。

人気キャラが勢ぞろいした、ファンにはたまらないデザインになっています！

背景はコミックの表紙をイメージした模様になっていて、かなり凝っています。

また、それぞれのキャラクターのイニシャルも添えられており、リスペクトを感じるデザインに。

「名探偵コナン」デザインの三色ボールペンもおすすめ！

続いてご紹介するのが『名探偵コナン 三色ボールペン コナン』。

名探偵コナンデザインの三色ボールペンです。こちらの価格も110円（税込）です。

グリップもしっかり付いていて、使いやすそうだなと思い購入してみました！

コナン君のイラストと、おなじみのロゴに加えて「CONAN」の文字が入っています。

ちょっぴりアメコミテイストも感じられる、おしゃれでさりげないデザインで、大人も使いやすいと思います。

グリップ部分は、コナン君の蝶ネクタイ型変声機を連想させるカラーになっているのもこだわりポイント！

三色ボールペンですが、色が気になるところ。

使い勝手が良い黒、青、赤の定番カラーがセットになっています。

ベーシックなボールペンといった感じの、さらさらとした書き味です。

最初はインクの出が悪く、かすれていましたが、使用するうちにインクの出具合が安定してきました。

持ち歩くだけで、いつでも名探偵コナンの世界観に浸れるというだけでも買って良かったです！

今回はダイソーの『名探偵コナン メモ帳』と『名探偵コナン 三色ボールペン コナン』をご紹介しました。

他にもたくさんのアイテムが登場しています！売り切れの予感大なので、お早めにチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。