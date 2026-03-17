高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第24週「カイダン、カク、シマス。」の第118回が３月18日に放送予定です。

【写真】トキとフミはヘブンの秘密を知らず…

朝ドラ通算113作目となる『ばけばけ』は、明治時代の松江を舞台に、怪奇文学作品集『怪談』で知られる小泉八雲の妻、セツをモデルにした物語。ヒロインの松野トキ役を高石あかりさん、夫で小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにしたレフカダ・ヘブン役をトミー・バストウさんが演じ、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描きます。

トキの父・司之介を岡部たかしさん、母・フミを池脇千鶴さん、トキの祖父 ・松野勘右衛門を小日向文世さん、ヘブンをサポートする錦織友一を吉沢 亮さんが演じます。

脚本はふじきみつ彦さんが担当。主題歌は、ハンバート ハンバートの『笑ったり転んだり』。ドラマの語り手で、トキとヘブンの日常を見守る蛇と蛙の声を、阿佐ヶ谷姉妹の渡辺江里子さんと木村美穂さんが担当しています。

＊以下３月18日放送回のネタバレを含みます。

＜あらすじ＞

ヘブン（トミー・バストウさん）と自分は同じだと話す、司之介（岡部たかしさん）。

共感したヘブンは、司之介に本心を打ち明ける。そして、2人は秘密を守る仲間となった。

家ではトキが子供たちと遊びながらヘブンの帰りを待っていた。

そこに、丈（杉田雷麟さん）が訪れる。司之介はヘブンの秘密を守るため丈を仲間に引きこもうと動く。

ヘブン、司之介、丈は、ヘブンの秘密を守り、家族の幸せを守るために動き出す。