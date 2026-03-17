侍ジャパンのエンゼルス・菊池雄星投手（３４）が日本時間１７日、自身のインスタグラムを更新し、準々決勝敗退に終わった第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）への思いをつづった。

「ＷＢＣでの熱いご声援、大変ありがとうございました。日本の皆様の熱い想（おも）いに応えるべく戦いましたが、悔しい結果となってしまいました。最後の最後までご声援をいただき、本当に感謝の気持ちでいっぱいです」と感謝。そして「この１か月は、野球の楽しさ。素晴らしさ。そして難しさ。全てを味わった１か月でした」と振り返った。

そして「２０２６年のＷＢＣはこれで終わりとなりますが、すぐにシーズンという、半年間の『マラソン』がスタートし、これからもずっと野球人生は続きます。この悔しさと、ここで得た経験を野球人生の糧として、もっと上のレベルの投手になれるように精進していきます」と前を向いた。

最後に「侍ジャパンを支えてくださった全てのスタッフ、首脳陣、そしてチームメイトに心の底から感謝を申し上げます。道半ばでの解散となってしまいましたが、皆様と世界一を目指した日々を一生忘れません」と記した。

菊池は侍ジャパンの一員としては公式戦初登板となった１次ラウンドの韓国戦（７日・東京ドーム）では初回に１死も奪えずに先取点を奪われ、一挙３失点と不安定な立ち上がりを見せたが、結局３回６安打３失点の粘投で先発の役割を果たした。準々決勝のベネズエラ戦では３点ビハインドの９回に救援登板し、１イニングを１安打無失点に封じた。しかし、日本はその裏も無得点に終わり、第６回のＷＢＣで初めて準決勝に進めず終戦した。