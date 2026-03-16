【PEANUTS×Map Design GALLERY】旅や冒険がテーマの雑貨を展開！
地図がデザインされた文具や雑貨を販売するブランド「Map Design GALLERY」と世界中で親しまれているPEANUTSとのコラボレーション商品が、ゼンリン直営の専門店・Map Design GALLERYオンラインストアおよび各店舗にて販売開始された。
＞＞＞『PEANUTS』×Map Design GALLERYアイテムをチェック！（写真19点）
「地図から始まるつながりを」をブランドコンセプトに、地図を通じて場所と場所、人と場所、思いと想いを結ぶきっかけづくりを大切に商品企画しているというMap Design GALLERY。
今回は、スヌーピーや仲間たちの日常のコミュニティを通して、自分らしく生きることや日々の幸せのメッセージを世界中に届けるPEANUTSとコラボレーション。
「旅・冒険」をテーマに、スヌーピーたちが地図の世界に入りこみ、さまざまな場所を訪れていく様子が描かれている。時代や場所に合わせた多彩なコスチュームで登場するスヌーピーと仲間たちに注目だ。
デザインは「パイレーツ」「地図記号」「九州地方」の3種類。
「パイレーツ」は、ゼンリンが所蔵する古地図を採用し、海賊になったスヌーピーと仲間たちが、古地図を広げて冒険に出かける様子を空想するスヌーピーを描いたデザイン。主人公のスヌーピーは、キャプテン姿で指揮を執ったり、乗組員になって望遠鏡でお目当ての陸地を探したり、古地図上を自由に冒険している。
「地図記号」は、9種類の地図記号と海・山・町をテーマにそれぞれの場所にあわせたコスチュームを着たスヌーピーをデザイン。採鉱地はビーグルスカウト、博物館はハットと革靴スタイル、漁港はマリンルック、果樹園はハットスタイル、温泉はリラックスしたスヌーピーとウッドストック、ヤシ科樹林はサングラスをしたスヌーピーがサーフボードを持つスタイル、城跡はガイドブックを読んでいる。
「九州地方」は、九州地方の地図が大きく描かれており、どこを巡ろうか考えているスヌーピーのデザイン。列車や自動車のほか、佐賀県の気球や熊本県の馬など、各県を象徴する乗り物のモチーフを散りばめて、各県を周遊する楽しさを表現している。
商品ラインアップは、Tシャツ、バッグ、ポーチやピンバッジなど日常を彩り、思わず身に着けて出かけたくなるアイテムをセレクト。
日々の外出や旅行のおともに、『PEANUTS』デザインのアイテムを活用してみては。
＞＞＞『PEANUTS』×Map Design GALLERYアイテムをチェック！（写真19点）
「地図から始まるつながりを」をブランドコンセプトに、地図を通じて場所と場所、人と場所、思いと想いを結ぶきっかけづくりを大切に商品企画しているというMap Design GALLERY。
「旅・冒険」をテーマに、スヌーピーたちが地図の世界に入りこみ、さまざまな場所を訪れていく様子が描かれている。時代や場所に合わせた多彩なコスチュームで登場するスヌーピーと仲間たちに注目だ。
デザインは「パイレーツ」「地図記号」「九州地方」の3種類。
「パイレーツ」は、ゼンリンが所蔵する古地図を採用し、海賊になったスヌーピーと仲間たちが、古地図を広げて冒険に出かける様子を空想するスヌーピーを描いたデザイン。主人公のスヌーピーは、キャプテン姿で指揮を執ったり、乗組員になって望遠鏡でお目当ての陸地を探したり、古地図上を自由に冒険している。
「地図記号」は、9種類の地図記号と海・山・町をテーマにそれぞれの場所にあわせたコスチュームを着たスヌーピーをデザイン。採鉱地はビーグルスカウト、博物館はハットと革靴スタイル、漁港はマリンルック、果樹園はハットスタイル、温泉はリラックスしたスヌーピーとウッドストック、ヤシ科樹林はサングラスをしたスヌーピーがサーフボードを持つスタイル、城跡はガイドブックを読んでいる。
「九州地方」は、九州地方の地図が大きく描かれており、どこを巡ろうか考えているスヌーピーのデザイン。列車や自動車のほか、佐賀県の気球や熊本県の馬など、各県を象徴する乗り物のモチーフを散りばめて、各県を周遊する楽しさを表現している。
商品ラインアップは、Tシャツ、バッグ、ポーチやピンバッジなど日常を彩り、思わず身に着けて出かけたくなるアイテムをセレクト。
日々の外出や旅行のおともに、『PEANUTS』デザインのアイテムを活用してみては。
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