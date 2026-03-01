セリエA 25/26の第29節 コモとローマの試合が、3月16日02:00にスタディオ・ジュゼッペ・シニガーリャにて行われた。

コモはニコラス・パス（MF）、マルティン・バトゥリナ（MF）、マクサンス・カケレ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するローマはドニエル・マレン（FW）、ステファン・エルシャーラウィ（FW）、ロレンツォ・ペッレグリーニ（MF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の7分に試合が動く。ローマのドニエル・マレン（FW）がPKを決めてローマが先制。

ここで前半が終了。0-1とローマがリードしてハーフタイムを迎えた。

コモは後半の頭から2人が交代。セルジ・ロベルト（MF）、マーク・ケンプフ（DF）に代わりアサン・ディアオ（FW）、アナスタシオス・ドウビカス（FW）がピッチに入る。

56分、ローマが選手交代を行う。ステファン・エルシャーラウィ（FW）からデバイン・レンス（DF）に交代した。

59分コモが同点に追いつく。アレックス・バジェ（DF）のアシストからアナスタシオス・ドウビカス（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

64分にローマのウェスレイ・フランサ（DF）が2枚目のイエローカードにより退場してしまう。

67分、ローマは同時に2人を交代。ロレンツォ・ペッレグリーニ（MF）、ドニエル・マレン（FW）に代わりニッコロ・ピジリ（MF）、ロビニオ・バズ（FW）がピッチに入る。

67分、コモが選手交代を行う。マクサンス・カケレ（MF）からマキシモ・ペッローネ（MF）に交代した。

70分、ローマは同時に2人を交代。メーメト・ゼキチェリク（DF）、マリオ・エルモソ（DF）に代わりコスタス・ツィミカス（DF）、ジャン・ジオルコウスキ（DF）がピッチに入る。

77分、コモが選手交代を行う。ニコラス・パス（MF）からヘスス・ロドリゲス（FW）に交代した。

その直後の79分コモが逆転。ディエゴ・カルロス（DF）がゴールを決めて2-1と逆転する。

その後もコモの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、コモが2-1で勝利した。

なお、コモは63分にマクサンス・カケレ（MF）、73分にディエゴ・カルロス（DF）に、またローマは77分にダニエレ・ギラルディ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-16 04:10:48 更新