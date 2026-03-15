◇女子ゴルフツアー 台湾ホンハイ・レディース最終日（2026年3月15日 台湾 オリエントG＆CC＝6720ヤード、パー72）

4位から出た昨季年間女王・佐久間朱莉（23＝大東建託）は71で回り通算1オーバーで2位に入った。

スタート時点でトップと4打差も「伸ばせばチャンスはある」と逆転を目指した。

しかし前半でスコアを1つ落とし菅との差は広がった。後半もチャンスを生かせず徐々に優勝は遠ざかった。

それでも気持ちを切らさず17番で3メートルのチャンスを生かし、18では1・5メートルにつけて連続バーディーで締めくくり「1位と差があったので2位狙いで最後の2ホールは良かったと思う」と納得顔だった。

48年ぶりの台湾開催の新規大会。強風と傾斜のきついグリーンに悩まされた4日間だった。佐久間は2日目に単独首位に立ちながら3日目に77を叩いて陥落した。ツアー史上初の開幕2戦連続優勝こそ逃したものの2位に入り昨季年間女王の意地を見せた。

16日には、昨年12月に死去した師匠・尾崎将司さんの「お別れ会」に出席し、開幕戦優勝を報告する。その後は20日開幕の次戦Vポイント×SMBCレディース（千葉・紫CCすみれC）に備える。

「ショットは勝てる内容ではなかったと思うけど、今日の後半で少し修正できた。また来週に向けてしっかり修正したい」と前を向いた。