◇第6回WBC 準々決勝 日本─ベネズエラ（2026年3月13日 フロリダ州マイアミ）

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で2大会連続の世界一を目指す侍ジャパンの大谷翔平投手（31＝ドジャース）が14日（日本時間15日）、準々決勝のベネズエラ戦に「1番・DH」で先発出場。初回の第1打席で今大会3本目となる先頭打者本塁打を放った。

試合開始早々、侍ジャパンのエースである先発・山本由伸がアクーニャに先頭打者アーチを被弾。まさかの幕開けとなった。

そんな動揺を吹き飛ばす豪快アーチだった。初回の第1打席、相手先発・スアレスに対し2ボール1ストライクからの4球目、低めスライダーを強振すると、打球は中堅右に一直線。アクーニャに“お返し”するような先頭打者弾で試合を振り出しに戻した。ダイヤモンドを一周する際には両手で“落ち着け”というジェスチャーを見せ、ナインが試合に集中できるよう気配りも忘れなかった。

大谷の先頭打者アーチをゲットしたのはマイアミ在住のロバート・バルデスさん。実は2023年の前回大会も2回に村上宗隆が放った本塁打ボールをゲットしたといい「ビデオを見てくれれば」と当時を振り返った。

この日は「日本の友人を通じて買った」という「村神降臨」の文字の下に村上宗隆とみられるイラストが施されたTシャツを着て観戦。2大会続けて侍ジャパンの選手の本塁打ボールを手にする奇跡に「オーマイガッ！信じられないよ」と自身でも驚きを隠せない様子で「今日はこのボールと一緒に寝る。売るつもり？ないね！」と生涯の宝物にすると誓った。

日本には「行ったことがない」としながらも「いつか東京に行かなきゃ」と日本との“縁”を感じている様子だった。