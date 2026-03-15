7人組アイドルグループ、にっぽん！真骨頂の公式Xアカウントが14日夜、更新。メンバー鈴木かのんの脱退を発表した。

同グループのXでは、運営名義で文書をアップ。「鈴木かのん脱退のお知らせ」という題で「いつもにっぽん！真骨頂を応援していただき誠にありがとうございます。この度、にっぽん！真骨頂の鈴木かのんに関しまして、ファンの方との私的交友など複数の重大な規約違反行為が発覚し、3／14付にてにっぽん！真骨頂を脱退とさせていただきますことをご報告させていただきます。関係各所、応援してくださっていたファンの皆様におかれましても、多大なるご迷惑とご心配をお掛けしましたことを心からお詫び申し上げます」とした。

そして「4月21日に控えた2ndワンマンライブについては6名での出演となります。鈴木かのんをお目当てにワンマンライブのチケットをご購入された方には返金対応を行わせていただきますので、返金をご希望の方はチケットサイトからお問い合わせください。また、各種特典をお持ちのお客様については対応方法を協議の上、近日中にご連絡をさせていただきます。尚、本件に関して弊社所属タレントへのお問合せ、特典会での質問等はお控えくださいますよう、お願い申し上げます。今後ともにっぽん！真骨頂へのご声援をよろしくお願いいたします 2026年3月14日」と記された。

にっぽん！真骨頂は、アイドルグループ、なんキニ！の公式ライバルグループとして結成。2025年1月に新体制でデビューした。