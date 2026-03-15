人気のお笑いコンビ、タイムマシーン3号が、16日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月～金、後1・00）に出演する。



【写真】関の実家スゴっ！熊出没も納得の大自然 子供ちゃんも可愛すぎる♡

実は今年で結成26年というベテランだが、ブレイクしたのは2年ほど前。低迷期は、2人揃って新宿・歌舞伎町のコンビニでバイトするなど苦労を重ねた。



ボケ担当・関の故郷は群馬県吾妻郡六合村（現在は中之条町）で、村の標高が約600～2300メートルで、実家は標高1000メートル近い山の中にあった。自然豊かな中で育ち、子どもの頃は山で花の蜜を吸って遊び、実家のカレーには家族がしとめた熊の肉が入っていたという。そのため、以前、テレビ朝日の番組で「ロケで東京スカイツリー（634メートル）に行ったけど、俺の実家より低いところだなと思って。あんまりテンション上がらないなって」と明かしていたこともある。



ツッコミ担当の山本は新潟県出身、仲の良い両親のもとで育った。お笑いを目指して上京後、ほどなくして父が亡くなり、一度は故郷に帰ることも考えたというが、お笑いを続けることができたのは兄の一言のおかげだったと語る。



そんな2人が披露する漫才に、黒柳の反応は⁉︎



（よろず～ニュース編集部）