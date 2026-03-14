「King＆Prince」の永瀬廉（27）が13日放送のTBS「A-Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演。大学進学を決意した理由や、アイドルと学業の両立について語った。

MCの笑福亭鶴瓶が永瀬について「大学も行ってるからなあ。よう通ったなあ、そんなん」と感心すると、永瀬は「もちろん受験勉強もしましたし、大学1年生の頃はちゃんと大学行って頑張っていたんですけれど、大学2、3年あたりからデビュー時期だったんで、より行けなくて、あきらめてたんですよ。割と2、3年は」と回想した。

だが通っていた明治学院大学は、事務所の先輩である中島健人から紹介してもらっていたため「紹介しておいてもらってやめるのもなってなって」と思いとどまったとし、「大学4年生からようやく本気出し始めて、卒業まで6年半はまあかかっちゃったんですけれど」「単位はちゃんと取って卒業しましたね」と目を細めた。

入学当時は「まだジュニアだったので」とも明かし、大学に入学した理由については「この大学在籍中にデビューできなかったらもうやめよう。就職をするとっかかりとして大学に入ろうだったので、少しでも確率上げるために」と説明した。