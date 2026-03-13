これからの気象情報です。

14日(土)も厚い雲に覆われて傘の出番もありそうです。



◆警報・注意報

現在、広い範囲に濃霧・霜注意報、沿岸部に波浪注意報の出ているところがあります。



◆3月14日(土)天気

・上越地方

ドンヨリした空模様で、所々に雨雲や雪雲が流れこむでしょう。

最高気温は8℃前後の予想です。



・中越地方

朝晩だけでなく、日中も雨や雪の降るところがあるでしょう。

強い降り方ではありませんが、空模様の変化に注意ください。

また、午前中は濃い霧の出るところがありそうです。



・長岡市と三条市周辺

夜にかけて雲の多い天気が続いて、急な雨や雪のところがあるでしょう。

日中の気温は8℃前後で、今日と同じような寒さが続きそうです。



・下越：新潟市周辺と佐渡

曇りマークのところでも、にわか雨やにわか雪があるでしょう。

また、昼ごろまでは霧で見通しの悪くなるところがありそうです。



・下越：村上市から聖籠町

朝は所々で霜が降りる冷え込みになるため、農作物の管理に注意が必要です。

その後、夜にかけて不安定な空模様が続いて雨や雪の降るところがあるでしょう。



◆風と波

14日(土)は、下越と佐渡で風が強まりそうです。

波の高さは、下越ではじめ2.5m、上越と佐渡ではじめ3mの予想で各海域ともウネリを伴うでしょう。



◆週間予報

15日(日)も雲が広がりやすく、所々でにわか雨がありそうです。

16日(月)～18日(水)は日差しが届きますが、19日(木)以降は曇りや雨の日が続くでしょう。



◆14日(土)の北信越の天気

周辺各地も雲の多い天気で、午前中は雨や雪の降るところがあるでしょう。

最高気温は広く10℃前後の予想です。



14日(土)もスッキリしない天気で空気が冷たくなりそうです。お出かけの際は、防寒と雨対策が必要です。